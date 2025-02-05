Kültürel unsurlar nedir? Somut ve soyut kültürel unsurlar nelerdir?

Kültür, bir halkın ya da bir toplumun kimliğini oluşturur ve bireylerin dünyayı nasıl algıladıklarını, nasıl davrandıklarını ve nasıl düşündüklerini belirler. Toplumun kimliğini oluşturan kültür, bireylerin dünyayı nasıl anlamlandırdıklarını nasıl yaşadıklarını da belirler. İnsanları bir arada tutan, onları benzer yaşam biçimlerine yönlendiren ve toplumsal bir uyum sağlayan kültür birçok farklı unsurdan meydana gelir.

Kültürel unsurlar nedir?

Kültürle ilgili olan, kültürün bir parçası ya da etkisi altında yer alan her şey için kültürel kelimesi kullanılır. Bir şeyin kültürel olarak nitelendirilebilmesi onun o toplumun ya da grubun gelenekleri, değerleri inançları ve toplumsal yapısı ile ilgili olduğu anlamına gelir.

Kültürel unsurlar bir toplumun kültürünü oluşturan, insanların yaşam tarzlarını değerlerini ve inançlarını şekillendiren her türlü ögedir. Bu unsurlar toplumsal ilişkileri düzenlemesinin yanı sıra bireylerin toplumsal kimliklerini de oluştururlar. Ayrıca kültürel unsurlar toplumların tarihsel gelişimlerinin de yansımasıdırlar.

Somut ve soyut kültürel unsurlar nelerdir?

Kültürler ve kültürel unsurlar bir toplumun hayatını biçimlendirirken toplumsal bağı da güçlendirir. Somut kültürel unsurlar direkt olarak gözlemlenebilirler.

Dokunulabilir ve gözlemlenebilirdirler. Gözlemlenemeyen, fikir ve düşünce düzeyinde var olan soyut kültürel unsurlar ise doğrudan gözlemlenemeyen daha çok duygusal, düşünsel ve felsefi olan unsurlardır. Değerler ve inançlar ya da benzeri unsurlar soyut olarak tanımlanırken şu unsurlar somut kültürel unsurlardır:

Dil

Sanat

Mimari

Giyim ve moda

Yemek kültürü

Törenler ve ritüeller

Soyut olan kültürel unsurlar daha çok bir toplumun değerlerini, dünya görüşlerini, inançlarını şekillendiren unsurlardır. Soyut olan kültürel unsurlar şunlardır: