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Kuluçkadan çıkan civciv görenleri şaşırttı! 4 ayakla dünyaya geldi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kuluçkadan çıkan dört ayaklı civciv, görenleri hayrete düşürdü.

Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Arslanlar'a ait tavuğun kuluçkaya yattığı yumurtalardan birinden dört ayaklı civciv çıktı.

Kuluçkadan çıkan civciv görenleri şaşırttı! 4 ayakla dünyaya geldi 1

Civcivi gören Arslanlar, büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Doğuştan dört ayağa sahip olan civcivin genel sağlık durumunun iyi olduğu, ancak dört ayağından yalnızca ikisini kullanabildiği öğrenildi. İlginç görüntüsüyle dikkat çeken civciv, kısa sürede mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu.

Kuluçkadan çıkan civciv görenleri şaşırttı! 4 ayakla dünyaya geldi 2

Nadir görülen doğumsal anomaliler arasında değerlendirilen dört ayaklı civciv, görenlerin merakını uyandırırdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Gölbaşı
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