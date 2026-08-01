1920 yapımı evi satın aldılar! Duvarı açınca evin en büyük sırrı ortaya çıktı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Carol ve Tracy Thiemer çifti, 2022 yılında 1920 yapımı bir ev satın alarak üç çocuklarıyla birlikte yeni yaşamlarına başladı. Eve taşındıktan yalnızca birkaç gün sonra, evin bir duvarında kapı kasasını andıran belirgin bir iz fark eden aile, bunun arkasında ne olduğunu uzun süre merak etti. Ancak bu gizemi çözmeleri tam üç yıldan fazla sürdü.

DUVARIN ARKASINDAN MERDİVEN ÇIKTI

Aile, Ocak 2026'da alçıpan duvarı sökmeye karar verdi. Duvar açıldığında karşılarına sağlam durumdaki ahşap bir merdiven çıktı. Merdiven ise yıllardır gizli kalan geniş bir üçüncü kat çatı katına ulaşıyordu.

İlk kez görülen bu bölümde yüksek tavan, ahşap kirişler, pencereler ve yıllardır dokunulmamış eski bir avize dikkat çekti. Tozla kaplı olmasına rağmen çatı katında ne haşere ne de ciddi bir hasar bulunması aileyi şaşırttı.

İPUÇLARI BAŞINDAN BERİ ORTADAYMIŞ

Carol Thiemer, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, kapı çerçevesinin izinin alçıpanın altından rahatlıkla görülebildiğini söyledi. Evin dış cephesine bakıldığında ise üçüncü bir katın varlığını gösteren çatı yapısı ve pencereler açıkça seçiliyordu. Ancak evin içinden bu bölüme ulaşmayı sağlayacak herhangi bir giriş bulunmuyordu.

ÜÇ YIL BOYUNCA BEKLEDİLER

Her ne kadar gizli kapıyı 2022 yılında fark etmiş olsalar da aile, duvarı hemen açmadı. Duvarın kaldırılması ancak 10 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşti. Ailenin neden üç yıl beklediğine dair herhangi bir açıklama yapılmazken, merak ettikleri bölümü açma kararını yıllar sonra aldıkları belirtildi.

ÇATI KATINDA ELEKTRİK VE SU TESİSATI DA VARDI

Merdiveni takip ederek çatı katına çıkan aile, beklediklerinden çok daha büyük bir alanla karşılaştı. Eski avize hala tavanda asılıydı. Duvarlarda elektrik anahtarı bulunurken, su tesisatı bağlantılarının da hazır olduğu görüldü. Bu detaylar, çatı katının geçmişte yalnızca depo olarak değil, yaşam alanı olarak kullanılmış olabileceğini düşündürdü.

NEDEN KAPATILDIĞI HALA BİLİNMİYOR

En büyük soru ise üçüncü kata çıkan girişin neden kapatıldığı oldu. Carol Thiemer, önceki ev sahibinin bu alanı neden alçıpanla kapattığını bilmediklerini söyledi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar bunun ısı yalıtımı amacıyla yapılmış olabileceğini öne sürerken, bazıları ise farklı senaryolar dile getirdi. Ancak bunların hiçbiri doğrulanmış değil.

Uzmanlara göre benzer uygulamalar; ısı kaybını azaltmak, kullanılmayan alanları devre dışı bırakmak ya da eski standartlara uygun olmayan merdivenleri erişime kapatmak amacıyla yapılabiliyor. Ancak bu ev için resmi bir açıklama bulunmuyor.