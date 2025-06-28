Kulüp acı haberi duyurdu: Las Palmas'lı futbolcu Zeben Ramos hayatını kaybetti

İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas’ın genç futbolcusu Zeben Ramos, 9 Haziran’da geçirdiği trafik kazasının ardından 15 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

KULÜP ACI HABERİ DUYURDU

Kulüp, 23 yaşındaki oyuncunun vefatını büyük bir üzüntüyle duyurdu. Bu sezon 32 puanla 19. sırada yer alarak küme düşen Las Palmas bu haberle adeta sarsıldı.

FUTBOLA HUESCA'DA BAŞLAMIŞTI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Ailesine, arkadaşlarına, takım arkadaşlarına ve futbol kariyeri boyunca ona destek olan herkese en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi. Stoper ve sol bek mevkilerinde görev yapan Ramos, futbola Huesca’da başlamıştı.