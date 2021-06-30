Kulüp arayan, 2. ligde oynayan, yorumcu, antrenör... EURO 2008'deki Türk futbolcular bakın şimdi ne yapıyor?

Milli takımımız 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final başarısı elde ederek bir ilke imza atıp tüm Türk milletini gururlandırmıştı. Son dakika gollerinin damga vurduğu maçların yaşandığı bu turnuvada birçok Türk futbolcu, şampiyonaya damga vurmuştu.

ARDA TURAN

Arda Turan, EURO 2008'de formamızı terlettiğinde sadece 21 yaşındaydı. Bu turnuvadan sonra kariyer basamaklarını hızla geçen futbolcu Avrupa'nın büyük takımlarında forma giydi. Atletico Madrid ve Barcelona forması giyen Arda Turan, şu an 34 yaşında ve futbola başladığı kulüp olan Galatasaray'da kariyerine devam ediyor.

SEMİH ŞENTÜRK

Tarihe geçen Hırvatistan maçında uzatma dakikalarında sahneye çıkan Semih Şentürk, maçı izleyen Türk vatandaşlarını sevince boğmuştu. 2008 senesinde Fenerbahçe formasıyla da oldukça başarılı bir dönem geçiren Şentürk, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde altyapı antrenörlüğü yapıyor.

NİHAT KAHVECİ

2-0'dan 15 dakikada 3-2 lehimize çevirdiğimiz Çekya grup maçının kahramanı olan Nihat Kahveci, bu turnuvadaki en tecrübeli oyuncularımızdan biriydi. Takımın liderlerinden biri olan Nihat Kahveci, başarının gelmesindeki ana faktörlerin başında geliyordu. Kahveci, şimdilerde TRT'de EURO 2020 yorumculuğu yapıyor.

MEHMET TOPAL

Orta saha mevkiinin bel kemiği olarak nitelendirilen Mehmet Topal, bu şampiyonada rakipleri zorlamıştı. Kimsenin beklemediği anlarda kaleyi nişanladığı şutlarıyla bizi ayağa kaldıran Mehmet Topal, Türk futbol tarihinde 3 farklı kulüpte şampiyonluk yaşayan tek futbolcu. Şu anda serbest oyuncu statüsünde olan Topal, en son Başakşehir forması giymişti.

HAMİT ALTINTOP

İkizi Halil Altıntop'la olan benzerliği ile sürekli gündeme gelen gurbetçi futbolcu Hamit Altıntop, yarı final başarısında önemli rol oynadı. Bayern Münih ve Real Madrid gibi dünyanın en iyi takımlarında forma giymeyi başaran Altıntop, geçtiğimiz günlerde TFF İcra Kurulu Üyeliği'nden istifa etmişti ve şu anda futbol programlarında konuk olarak boy gösteriyor.

COLIN KAZIM-RICHARDS

2008 senesinin parlayan genç yıldızlarından Colin Kazım, şu an İngiltere 2.Ligi'nde kariyerine devam ediyor ve Derby County forması giyiyor.

SERVET ÇETİN

2008 kadrosunun bel kemiği olan Servet Çetin, 2016 yılında kariyerine nokta koydu. Antrenörlük kurslarına katılan Çetin, şu anda Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını yapıyor.



