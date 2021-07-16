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Kulüpler Birliği'nden açıklama

16.07.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüpler Birliği, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız" ifadeleri kullanıldı.

Kulüpler Birliği'nden açıklama

Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlık yaptığı Kulüpler Birliği Vakfı'ndan flaş bir açıklama yayınlandı. Açıklamada; futbol ile ilgili sorunları sadece futbolun paydaşlarının çözebileceği belirtildi.

İŞTE KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Futbol ile alakalı problemlerimizi ilgili paydaşlarla çözme gayretindeyiz. Futbol dışı kurumların futbolla alakalı görüş bildirmeleri konuyu farklı yerlere taşımaktadır ve bu durumu sorunlarımızın çözümüne yönelik faydalı bir davranış olarak görmemekteyiz. Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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