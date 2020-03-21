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Kulüpler Birliği'nden Fenerbahçe Beko'ya "geçmiş olsun" mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.03.2020 20:56 | Son Güncelleme

Kulüpler Birliği Vakfı, bazı oyuncularında ve idari personellerinde koronavirüs şüphesi tespit edilen Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun mesajını iletti.

Kulüpler Birliği'nden Fenerbahçe Beko'ya "geçmiş olsun" mesajı

Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'na Kulüpler Birliği Vakfı destek verdi.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolda Süper Lig kulüplerinin sarı-lacivertli takım için yayımladığı mesajlara yer verilerek, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe koronavirüs Kulüpler Birliği geçmiş olsun

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