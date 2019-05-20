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Kulüpler Birliği'nden Galatasaray'a kutlama

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2019 18:20 | Son Güncelleme

Kulüpler Birliği Vakfı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik etti.

Kulüpler Birliği'nden Galatasaray'a kutlama

Kulüpler Birliği Vakfı, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.

Kulüpler Birliği Vakfının internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, "Galatasaray Kulübümüzün Süper Lig şampiyonluğunu tebrik eder, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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Kulüpler Birliği Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Nerde Daşşaklarınızı da öperiz dileği!?olmamış bu kutlama,çekin şunu gözümüzün önünden!...
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