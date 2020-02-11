SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Kulüpler Birliği toplantısına Fenerbahçe'den protesto

Kulüpler Birliği toplantısına Fenerbahçe'den protesto

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.02.2020 17:24 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp, 17 kulüp başkanıyla bir araya geldiği toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yer almadı.

Kulüpler Birliği toplantısına Fenerbahçe'den protesto

Kulüpler Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, TFF'nin daveti üzerine bugün Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kulüpler Birliği'nin Riva'da saat 12:30'da başlayan aylık olağan toplantısına Fenerbahçe Spor Kulübü'nden herhangi bir yetkilinin katılım sağlamaması dikkatlerden kaçmadı.

Toplantıya kulüp başkanları ve kulüp temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK VAR Koordinatörü Barış Şimşek katıldı.

"TOPLANTININ SELAMETİ İÇİN KATILMADI"

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, toplantının öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğünü belirtirken, "Ali Koç başkan beni aradı ve konuştuk. Kendisi şu ortamda toplantıya katılmamanın, toplantının selameti için iyi olacağını söyledi. Başarılar diledi. Fenerbahçe'nin kendi tasarrufudur ama Ali başkan beni arayıp katılmayacağını söyledi, Fenerbhaçe olmadan bu toplantıyı yaptık." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
PARTNERCennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! İşte son haliCennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! İşte son hali
Ali Koç'tan flaş karar!Ali Koç'tan flaş karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe kulüpler birliği toplantısı protesto ali koç nihat özdemir

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

İYİ Parti'nin acı kaybı!

İYİ Parti'nin acı kaybı!

Galatasaray'a kayyum atanacak mı?

Galatasaray'a kayyum atanacak mı?

Göztepe-Beşiktaş maçı için karar verildi

Göztepe-Beşiktaş maçı için karar verildi

Ünal Karaman gerçeği ortaya çıktı

Ünal Karaman gerçeği ortaya çıktı

Ünlü futbolcu, top toplayıcı çocuğu tekmeledi

Ünlü futbolcu, top toplayıcı çocuğu tekmeledi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

F.Bahçe'den flaş açıklama

F.Bahçe'den flaş açıklama

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Gaziantep FK'nın konuğu Fenerbahçe

Gaziantep FK'nın konuğu Fenerbahçe

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kulüpler Birliği toplantısına Fenerbahçe'den protesto

Kulüpler Birliği toplantısına F.Bahçe'den protesto

Fenerbahçe’den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e istifa çağrısı

F.Bahçe’den Nihat Özdemir'e çağrı

Fenerbahçe derneklerinden Nihat Özdemir'e flaş istifa çağrısı

Fenerbahçe derneklerinden Nihat Özdemir'e flaş çağrı

Ali Koç FB TV'deki programını şehit haberleri sonrası iptal etti

Ali Koç'tan flaş karar!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Orhan Şam futbolu bıraktı

F.Bahçe'nin eski oyuncusu futbolu bıraktı

Mustafa Pektemek çok konuşulan penaltı pozisyonunu anlattı

Mustafa Pektemek o pozisyonu anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.