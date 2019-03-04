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Kulüpler Birliği Vakfı La Liga yöneticileriyle bir araya geliyor

FUTBOL HABERLERİ  | 04.03.2019 14:30 | Son Güncelleme

Kulüpler Birliği Vakfı, İspanya Futbol Ligi La Liga ile yapılan işbirliği anlaşması sonucunda yarın La Liga yöneticileriyle Mardid'de bir araya gelecek.

Kulüpler Birliği Vakfı La Liga yöneticileriyle bir araya geliyor

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ve Süper Lig Kulüp Başkan ve yöneticileri, yarın Madrid'de La Liga yöneticileriyle bir araya gelecek.

Geçtiğimiz günlerde yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilecek olan toplantıda iki ülke liglerinin yönetimi konusunda bilgi alışverişinde bulunulacak.

La Liga'nın alanında uzman yöneticilerinin yanı sıra Barcelona ve Valladolid ekiplerinin yöneticilerinin de yer alacağı toplantıda; altyapı, pazarlama, kulüp ve profesyonel lig yönetimi konuları görüşülecek.

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Kulüpler Birliği La Liga

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