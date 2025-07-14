SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea kupayı kazandı! Dev final sonrası ortlalık karıştı... Luis Enrique durdurulamadı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea, Paris Saint-Germain’i 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte çıkan kavgada teknik direktör Luis Enrique ve Joao Pedro arasında yaşananlar pes dedirtti. Luis Enrique'nin sinirli halleri dikkat çekerken gerginlik güçlükle yatıştırıldı.

Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea kupayı kazandı! Dev final sonrası ortlalık karıştı... Luis Enrique durdurulamadı
Burak Kavuncu
Joao Pedro

Joao Pedro

BRE Brezilya
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Chelsea
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

ABD’de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde İngiliz ekibi Chelsea ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, MetLife Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Kulüpler Dünya Kupası finalinde İngiliz ekibi Chelsea, Fransız temsilcisi PSG'yi Cole Palmer (2) ve Joao Pedro'nun golleriyle 3-0 yendi. PSG'de Joao Neves, Cucurella'nın saçını çektiği için kırmızı kart gördü. Fakat maç içi gerginlik sadece kırmızı kart ile sonlanmadı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte ortalık daha da karıştı.

MAÇ BİTTİ KAVGA BAŞLADI!

Kulüpler Dünya Kupası nda Chelsea kupayı kazandı! Dev final sonrası ortlalık karıştı... Luis Enrique durdurulamadı 1

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahada yaşananlar ortalığı adete savaş alanına çevirdi. Maç sonunda Luis Enrique’nin Chelsea futbolcusu Joao Pedro’ya vurması sonucu oyuncu yerde kaldı ve ortalık karıştı.

Kulüpler Dünya Kupası nda Chelsea kupayı kazandı! Dev final sonrası ortlalık karıştı... Luis Enrique durdurulamadı 2

Sahadaki diğer oyuncuların da itiş kakışları bir süre daha devam ederken, PSG kalecisi Gigi Donnarumma, Chelsea oyuncularını tünele çağırdı ve tartışmayı orada sürdürmek istedi.

Kulüpler Dünya Kupası nda Chelsea kupayı kazandı! Dev final sonrası ortlalık karıştı... Luis Enrique durdurulamadı 3

Tartışmalar bir süre daha devam ettikten sonra hakemler araya girdi ve PSG’li oyuncular soyunma odasına gitti. Chelsea ise kazandığı kupanın tadını çıkartmak için uzun bir süre sahada kalmaya devam etti.

CHELSEA’NİN İKİNCİ KUPA SEVİNCİ

Kulüpler Dünya Kupası nda Chelsea kupayı kazandı! Dev final sonrası ortlalık karıştı... Luis Enrique durdurulamadı 4

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Chelsea, 2021 yılında oynadığı finalde Palmeiras’ı uzatmalarda 2-1 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürmüştü. Dün akşam da PSG’yi finalde mağlup eden İngiliz ekibi ikinci kez kupa sevinci yaşadı.
Öte yandan Kulüpler Dünya Kupası’nda bugüne kadar 12 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Turnuvanın en başarılı takımı, kupayı 5 kez kazanan Real Madrid olurken, Barcelona 3, Chelsea, Bayern Münih ile Corinthians 2’şer, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Milan, Inter, Sao Paulo ile Internacional 1’er defa şampiyonluk yaşadı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Filenin Sultanları VNL sahnesinde...Filenin Sultanları VNL sahnesinde...
Chelsea PSG'yi dağıttı ve kupanın sahibi oldu...Chelsea PSG'yi dağıttı ve kupanın sahibi oldu...
Anahtar Kelimeler:
Chelsea kavga Joao Pedro paris saint germain FIFA Kulüpler Dünya Kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şile Belediyesi soruşturmasında karar! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 5 kişi tutuklandı

Şile Belediyesi soruşturmasında karar! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 5 kişi tutuklandı

Markette sorulan soruyla çılgına döndü! Kurşun yağdırdı

Markette sorulan soruyla çılgına döndü! Kurşun yağdırdı

De Laurentiis’in Osimhen için şartları!

De Laurentiis’in Osimhen için şartları!

Selçuk Şahin golcüyü Trabzonspor'dan seçti!

Selçuk Şahin golcüyü Trabzonspor'dan seçti!

Chelsea PSG'yi dağıttı ve kupanın sahibi oldu...

Chelsea PSG'yi dağıttı ve kupanın sahibi oldu...

Fenerbahçe, Tarık Çetin'i transfer etti...

Fenerbahçe, Tarık Çetin'i transfer etti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.