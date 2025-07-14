Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea kupayı kazandı! Dev final sonrası ortlalık karıştı... Luis Enrique durdurulamadı

ABD’de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde İngiliz ekibi Chelsea ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, MetLife Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Kulüpler Dünya Kupası finalinde İngiliz ekibi Chelsea, Fransız temsilcisi PSG'yi Cole Palmer (2) ve Joao Pedro'nun golleriyle 3-0 yendi. PSG'de Joao Neves, Cucurella'nın saçını çektiği için kırmızı kart gördü. Fakat maç içi gerginlik sadece kırmızı kart ile sonlanmadı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte ortalık daha da karıştı.

MAÇ BİTTİ KAVGA BAŞLADI!

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahada yaşananlar ortalığı adete savaş alanına çevirdi. Maç sonunda Luis Enrique’nin Chelsea futbolcusu Joao Pedro’ya vurması sonucu oyuncu yerde kaldı ve ortalık karıştı.

Sahadaki diğer oyuncuların da itiş kakışları bir süre daha devam ederken, PSG kalecisi Gigi Donnarumma, Chelsea oyuncularını tünele çağırdı ve tartışmayı orada sürdürmek istedi.

Tartışmalar bir süre daha devam ettikten sonra hakemler araya girdi ve PSG’li oyuncular soyunma odasına gitti. Chelsea ise kazandığı kupanın tadını çıkartmak için uzun bir süre sahada kalmaya devam etti.

CHELSEA’NİN İKİNCİ KUPA SEVİNCİ

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Chelsea, 2021 yılında oynadığı finalde Palmeiras’ı uzatmalarda 2-1 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürmüştü. Dün akşam da PSG’yi finalde mağlup eden İngiliz ekibi ikinci kez kupa sevinci yaşadı.

Öte yandan Kulüpler Dünya Kupası’nda bugüne kadar 12 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Turnuvanın en başarılı takımı, kupayı 5 kez kazanan Real Madrid olurken, Barcelona 3, Chelsea, Bayern Münih ile Corinthians 2’şer, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Milan, Inter, Sao Paulo ile Internacional 1’er defa şampiyonluk yaşadı.