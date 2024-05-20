Kulüpten de açıklama geldi! Beşiktaş'ın Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana Fransa'da silahlı saldırıya uğradı

Beşiktaş'ın Lens'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı ve devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte Marsilya'ya kiralık olarak gönderdiği tecrübeli futbolcu Jean Onana, Fransa'da silahlı saldırıya uğradı.

Fransa'dan Europe 1'in aktardığı habere göre Jean Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna hırsızlık girişiminin kurbanı oldu. Olay pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 4 sularında yaşandı. Jean Onana ve Moumbagna'nın içinde bulunduğu aracı silahlı hırsızlar çalmaya kalkıştı.

ARAÇ DELİK DEŞİK OLDU

Başarısız olan girişimde hırsızların silahla ateş açtığı belirtildi. Olay sonrası araçta çok fazla kurşun deliği bulundu.

HIRSIZLAR KAÇTI

İki ismin de olayı yara almadan atlattığı aktarılırken hırsızların olayın ardından kaçtığı vurgulandı.

BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN AÇIKLAMASI

Beşiktaş'tan da konuyla alakalı bir açıklama gelirken, şu paylaşımda bulunuldu:

"Devre arası transfer döneminde Fransa'nın Marsilya kulübüne geçici transfer olan Jean Onana'nın hırsızlık girişimi sonrasında silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."





