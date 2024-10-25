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Kumalık sistemini 'açık ilişki' diyerek hiç çekinmeden anlattı! Nur Viral duyduklarına inanamadı! Canlı yayında bomba anlar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.10.2024 15:52
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Ünlü sunucu Nur Viral hafta içi her gün Beyaz Tv ekranlarında 'Hayatta Her Şey Var' programı ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Canlı yayında aile ilişkilerine dair soruların yanıtlandığı programa bu defa kumalık sisteminin anlatıldığı anlar damga vurdu. Nur Viral duyduklarına inanamadı.

Kumalık sistemini 'açık ilişki' diyerek hiç çekinmeden anlattı! Nur Viral duyduklarına inanamadı! Canlı yayında bomba anlar

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Programa gelen itiraflar ve canlı yayında yapılan yorumlar her defasında çok şaşırtıyor.

Nur Viral'e bazı günler uzman isimler eşlik ediyor ve aile ilişkileri, özel hayatlar konuşuluyor. Son olarak Aile, Evlilik İlişki Danışmanı Serhat Yabancı'nın konuk olduğu programa gelen bir soru şaşırttı. Bir izleyici 'Karımın arkadaşına karşı hissettiğim çekim beni rahatsız ediyor. Karımı aldatmış sayılır mıyım?' diye sordu.

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Yabancı bu soruyu şöyle yanıtladı; 'Aldatmak iletişime geçmektir. İster fiziksel, ister sanal, ister yüz yüze görüşün, ister gidin kahve için. Bizim kuralımız şudur; partneriniz ve eşinizin bilgisi dışında başka biri ile yaşadığınız her şey aldatmadır. Bilgisi dahilinde olsa aldatma değil.'

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Nur Viral bu cevap karşısında 'O nasıl olacak ya? Bir dakika seni aldatıp geliyorum mu diyecek?' diyerek cevap verdi. Yabancı 'açık ilişki şeklinde yürütenler de var' dedi.

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KUMALIK SİSTEMİNİ AÇIK AÇIK ANLATTI

Nur Viral 'siz uzmanlarda eski köye yeni adet getiriyorsunuz' diyerek isyan etti. Yabancı ise 'Eskiden kumalık yok muydu? Bu aldatma olarak söylenemez mi? Ama ne vardı kadının onayı vardı. O yüzden aldatma denilmiyordu. Kumalık sistemine baktığınızda adamın resmi nikahlı eşinin dışında başka biriyle yürüttüğü bir ilişki değil mi?' diyerek anlattı.

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DUYDUKLARINA İSYAN ETTİ

Nur Viral duydukları karşısında 'Onaylıyor muyuz? eskinin kumalığı şimdinin açık ilişkisi mi? Böyle bir şey olabilir mi?' sözleriyle isyan etti. Canlı yayındaki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Nur Viral Canlı yayın
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