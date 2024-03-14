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Adidas'ın Terrex serisi outdoor ayakkabılarında sezon sonu fırsatları

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
14.03.2024 14:38
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Sezonunda yüksek fiyatlarıyla cep yakan outdoor ayakkabılar, sezon sonunda yarı fiyatına düşmesiyle yüzleri güldürüyor. İyi bir outdoor ayakkabı ihtiyacınız varsa, outdoor severlerin favorilerinden Adidas'ın Terrex serisinde kaçırılmayacak bir indirimin başladığını duyuralım. Bahar Fırsatları kapsamında %50'ye varan indirimlerle satışta olan ayakkabıları sizin için seçtik.

Adidas'ın Terrex serisi outdoor ayakkabılarında sezon sonu fırsatları

Doğa tutkunlarının ve şehir hayatının koşuşturmacasında ultra konfor arayanların ilk tercihlerinden biri outdoor ayakkabılar oluyor. Her adımda güven ve konfor vadeden outdoor ayakkabılar, zorlu hava koşullarında sizi yarı yolda bırakmıyor, tüm olumsuzluklardan koruyor. Piyasada pek çok outdoor markasının ayakkabı modelleri yer alsa da, genellikle ilk akla gelenlerden biri Adidas'ın Terrex serisi oluyor. Suya dayanıklı yapıda üretilen Terrex ayakkabılar, Traxion dış taban teknolojisi sayesinde kaygan yüzeyler başta olmak üzere engebeli arazilerden en zorlu parkurlara yorulmadan saatlerce yürümenizi sağlıyor. Üstün performans sunan Terrex ayakkabılara bir şans vermek isterseniz, seçkimizdeki ürünler Bahar Fırsatları kapsamında indirimde. Haydi gelin, keşfedelim.

1. Adidas Terrex Eastrail 2 W Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-03-14T141641.752

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat arazi, koşullarına uygun. Tavsiye ederim. Bedeninizi alın."

  • "Rahat sağlam bir ayakkabı. Bir numara büyük alınabilir."
Ürünü İncele

2. Adidas Terrex Soulstride Outdoor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-03-14T141955.762

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gayet güzel. Rahat. Ayak numaranıza göre alın."

  • "Çok beğendim, gerçekten harika bir ayakkabı. 42 numara giyiyorum normalde ama 42/3 aldım tam oldu. Fırsattan yararlandım, uyguna geldi bayağı."
Ürünü İncele

3. Adidas Terrex AX3 Outdoor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-03-14T142149.976

Kullanıcılar ne diyor?

  • "42 veya 42,5 giyiyor, eşim için aldım 43 numara tam oldu."

  • "Tek kelimeyle harika ayakkabı."
Ürünü İncele

4. Adidas Terrex Tracerocker 2 Outdoor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-03-14T142333.702

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hem arazi hem günlük kullanıma uygun. Çok rahat. Hızlı teslimat."

  • "Ayakkabılar çok güzel. Fakat bir numara büyük almakta fayda var 43 giyiyorum 43,5 aldım olmadı."
Ürünü İncele

5. Adidas Terrex Swift Solo 2 Outdoor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-10-24T143803.634

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabılar çok iyi, kaliteli. Resimlerdekinden daha çok güzel görünüyor, çok tarz. Fena yakıştı, giymeye kıyamıyorum. Herkese öneririm. Teşekkürler Amazon."

  • "Teşekkürler ürün tam beklediğim gibi. Dayanıklı, tasarımı mükemmel, konforlu."
Ürünü İncele

6. Adidas Terrex Soulstride Outdoor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-01-17T141122.455

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tam beden ve kalitesi harika. Kesinlikle tavsiye ederim."

  • "Ürün çok güzel ve orijinal. Tam numaranızı alabilirsiniz."
Ürünü İncele

7. Adidas Terrex Tracerocker 2 Outdoor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-01-17T141614.583

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabılar çok güzel. Fakat bir numara büyük almakta fayda var 43 giyiyorum 43,5 aldım olmadı."

  • "Çok rahat ve şık."
Ürünü İncele

8. Adidas Terrex Voyager 21 Outdoor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-01-17T141754.426

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu spor ayakkabıların giyilmesi kolay ve hafif yürüyüşlerde çok iyi. Günlük kullanım için de kullanılabilir."

  • "Giymesi ve çıkarması kolay, uyumu iyi ve Adidas'ın sert bir hissi vardı, ancak bunu yumuşak ve giymesi rahat olduğu için satın aldım."
Ürünü İncele

Bu içerik 14 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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