Kümesinde 800 bin liralık servet var! Başlarında 24 saat kurt nöbet tutuyor

Erzurum'da Şebap ırkı güvercinler yetiştiren Muhammet Murat Yılmaz'ın kümesinde 25 ile 30 arasında kuş bulunurken, güvercinlerin değeri kalitelerine göre 15-20 bin TL ile 200 bin TL arasında değişiyor.

Yaklaşık 37 yıldır güvercin besleyen Yılmaz, yüksek maddi değer taşıyan kuşlarını ticari bir meta olarak değil, büyük bir tutkuyla yetiştirdiğini belirtiyor.

KUŞLARININ GÜVENLİĞİ İÇİN TÜM TEDBİRLERİ ALDI

Yüksek değerli güvercinlerinin güvenliği için kümesinde özel önlemler alan Yılmaz, "Erzurum Büyükşehir Belediyesinde çalışıyorum. Ayrıca işte Şebap kuşunu besliyoruz, hobi olarak. İlkokula gitmiyordum, Dere Mahallesi'nde oturuyorduk. O zaman büyük kuşçu abilerimiz kuş uçururlardı. Onları izleyerek başladık. Yani yaklaşık 35-37 yıldır güvercin besliyorum. Güvercinlerimiz için hususi olarak 24 saat kayıt yapabilen kameralar takıyoruz. Burada zaten hâlihazırda bir Belçika kurdumuz var. Kapımızı oldukça üst güvenlik, yani çelik kapı yaptırdık. Bu şekilde işte bu hobiyi yaşatmaya çalışıyoruz. Şebap Güvercin Federasyonuna bağlı beslediğimiz için güvercinlerimizin ayaklarında da ayrıca çelik bilezikler var. Nereye giderse gitsin o kuşun bizim olduğunu kanıtlayan çelik bilezikler, kesilemiyor. Kesilirse hayvanın ayağı kırılıyor. Bu tür, bu şekilde işte hayvanlarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz " diye konuştu.

"GÜVERCİNLERE PARA OLARAK BAKMIYORUZ"

Güvercinlerinin toplam değerinden de bahseden Yılmaz, "Yaklaşık olarak 25-30 civarında güvercinimiz var. Hepsi en iyi kalite değil tabii ki. Yani 200 bin lira olan kuşumuz da var, 15-20 bin lira olan kuşumuz da var. Ortalamada yaklaşık burada 700-800 bin lira civarında bir güvercin var. Güvercinlere de öyle para olarak bakmıyoruz. Seviyoruz; sevdiğimiz bir hayvan para ediyor, o başka bir şey" ifadelerini kullandı.