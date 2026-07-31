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Kumlar hareket edince gerçek ortaya çıktı! Akdeniz'e akın ettiler

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Mersin'de nesli tehlike altında bulunan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan yeşil deniz kaplumbağalarının sezonun ilk yavruları yumurtadan çıkarak Akdeniz'le buluştu. Yuvalarda gerçekleştirilen incelemelerde yavrular ve yumurtalar kayıt altına alınırken, türün korunmasına yönelik çalışmalar da aralıksız sürdürülüyor.

Mayıs ayında başlayan yuvalama döneminin ardından kuluçka sürecini tamamlayan yeşil deniz kaplumbağalarının ilk yavruları, kumların altındaki yumurtalarından çıkarak doğal içgüdüleriyle denize ulaşmak için zorlu yolculuklarına çıktı.

Kumlar hareket edince gerçek ortaya çıktı! Akdeniz e akın ettiler 1

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen izleme çalışmaları kapsamında, Mezitli ilçesindeki Davultepe 100’üncü Yıl sahilinde sezonun ilk yavru çıkışları görüntülendi. Yuvalar özenle açılırken, çıkan yavrular ve yumurtalar kayıt altına alınıyor.

Kumlar hareket edince gerçek ortaya çıktı! Akdeniz e akın ettiler 2

"DENİZ ÇAYIRLARI İÇİN ATILAN BİR ADIM OLARAK GÖRMEKTEYİZ”

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene, deniz kaplumbağaları için en heyecan verici dönemin başladığını söyledi. Yaklaşık 2 ay önce, ana deniz kaplumbağalarının kumsala bıraktığı yumurtalardan yavru çıkışlarının başladığını kaydeden Dr. Ergene, “Yavruların güvenle denize ulaşabilmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Tabii bu çabayı gösterirken, bilimsel yöntemler ışığında, doğal sürece hiçbir müdahale etmeden sadece milyonlarca yıldır süre gelen yaşam döngülerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Deniz kaplumbağaları için en büyük engellerden bazıları; kumsala bırakılan katı atıklar, kumsaldaki araç izleri, kontrolsüz insan faaliyetleri ve iklim değişikliği. Bu çabaları en aza indirmek için elimizden gelen özeni gösteriyoruz arkadaşlarımızla beraber. Her yıl olduğu gibi bu yıl da güvenli bir şekilde kaplumbağalarımız denize ulaşmakta. Denize ulaşan her bir bireyi sadece kaplumbağa olarak görmemek lazım; hem Akdeniz'in biyozenginliği için hem ekosistem için, sağlıklı denizler ve deniz çayırları için atılan bir adım olarak görmekteyiz” dedi.

Kumlar hareket edince gerçek ortaya çıktı! Akdeniz e akın ettiler 3

"ELLE DENİZE TAŞIMAYI"

Yuvalama alanlarındaki sahilleri kullanan vatandaşlara uyarılarda bulunan Dr. Ergene, “Bu yıl yaşanan fırtına ve sel felaketinden dolayı bazı yuvalarımız deniz suyuyla ıslandı, denizin altında kaldı. Vatandaşlarımızdan ricamız; gece kumsalda ışık kullanmamaları, yavruları kaplumbağa gördüğünde elle denize taşımamaları lazım. Çünkü kaplumbağalar için en önemli noktalardan biri yuvadan çıkıp denize ulaşırken karınlarının altında bulunan besin keselerinin kokularını kumsala bırakarak denize ulaşmakta ve bu şekilde avcılara yem olmaktan kurtulmaktadır. Ayrıca kaplumbağaların temizliği, kaplumbağaların sağlıklı bir şekilde denize ulaşabilmesi için çok büyük önem teşkil etmektedir. Bu konuda da hem çevre halkı sakinlerimiz hem de yabancı vatandaşlarımız gerekli özeni göstermektedir” dedi.

Kumlar hareket edince gerçek ortaya çıktı! Akdeniz e akın ettiler 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin deniz kaplumbağası
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