30 yıl sonra fırtınadan devrilen ağacın içinden çıktı! Adeta dev bir dünya kurmuşlar

Albany Belediyesi Risk Yönetimi Birimi tarafından yapılan incelemelerde, ortaya çıkan kovanın yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor.

BAHÇEYİ KAPLAYAN PETEKLER DİKKAT ÇEKTİ

Ölü ağacın Paskalya hafta sonunda Spencer ailesinin bahçesine devrilmesiyle birlikte devasa koloni gün yüzüne çıktı. Ağacın parçalanmasının ardından bahçenin çeşitli noktalarında büyük petek parçaları görüldü.

Yakından çekilen görüntülerde üst üste dizilmiş yoğun petek yapıları dikkat çekerken, uzmanlar bunun uzun yıllardır faaliyet gösteren yerleşik bir koloniye işaret ettiğini ifade etti.

KOLONİNİN 30 YILDAN DAHA ESKİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Belediye ekipleri tarafından yapılan değerlendirmelere göre arılar, ağacın iç boşluğunda 30 yıldan uzun süredir yaşıyor olabilir.

İncelemelere katılan bir haşere kontrol uzmanı ise koloninin birden fazla kraliçe arıyı barındırmış olabileceğini söyledi. Uzmanlara göre bu durum bal arılarında oldukça nadir görülen bir yapı olarak değerlendirildi.

EV SAHİBİ: "BU KADAR ÇOK TOZLAYICININ VARLIĞI İNANILMAZ"

Ev sahibi Laura Spencer, koloninin korunmasını istediğini belirterek, "Bu kadar çok sayıda tozlayıcının burada yaşaması gerçekten inanılmaz. Bu kadar uzun süredir kurdukları yaşamın korunmasını ve güvenli şekilde taşınmasını istedim" dedi.

Ancak Spencer ailesi için durum aynı zamanda ciddi bir risk de oluşturuyordu. Laura Spencer, eşinin arı alerjisinin bulunduğunu belirterek ilk uyarısının bahçeye yaklaşmaması yönünde olduğunu söyledi.

Yetkililerin aileye bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirmeleri, çocukları ve evcil hayvanları uzak tutmaları yönünde tavsiyede bulunduğu aktarıldı.

Tozlayıcı: Bitkilerin üremesi için polenleri bir çiçekten diğerine taşıyan canlılar veya meyve bahçelerinde ana ağacın döllenmesini sağlayan yardımcı bitki çeşitleridir.

BAHÇEYE YAYILAN BALIN KOKUSU DİKKAT ÇEKTİ

Ağacın devrilmesiyle açığa çıkan peteklerdeki balın güçlü kokusu çevrede hissediliyor.

Laura Spencer, "Koyu altın renginde çok güzel bir bal. Kokusunu metrelerce uzaktan almak mümkün. Eğer geriye yeterince bal kalırsa bir kısmını değerlendirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ARILARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ BÖLGEDEN AYRILDI

Yetkililer, koloninin büyük bölümünün yeni bir yaşam alanına göç ettiğini, geride ise kalan peteklerle ilgilenen bakıcı işçi arıların bulunduğunu açıkladı.

Temizlik çalışmalarının birkaç hafta sürebileceği belirtilirken, arıların mahalle sakinleri için şu an doğrudan bir tehdit oluşturmadığı vurgulandı. Ancak uzmanlar, koloninin profesyonel destek olmadan kesinlikle rahatsız edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

UZMANLARDAN UYARI: KENDİNİZ MÜDAHALE ETMEYİN

Arıcılık ve yaban hayatı uzmanları, bal arılarının sıklıkla içi boş ağaçlarda, bina duvarlarında, çatı aralarında, veranda altlarında ve depolarda koloni oluşturduğunu belirtti.

Uzmanlar, böyle bir durumla karşılaşıldığında pestisit kullanılmaması, kovana müdahale edilmemesi ve güvenli mesafeden görüntü alınarak profesyonel yardım çağrılması gerektiğini hatırlattı.

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