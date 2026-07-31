Diyarbakır'da Fransız turistten cami adabı hassasiyeti: Kapıdaki tülbenti aldı, yaptığı hareket beğeni topladı

Kenttin İslam ordularınca fethi sırasında şehit olan 27 sahabenin kabrinin bulunduğu Hz. Süleyman Camisi, şehirde yaşayanlar ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olarak tercih ediliyor.

Kentte gelen iki erkek Fransız turist, Hz. Süleyman Camisini ziyaret etti. Şortlu olan turistlerden biri, cami ziyaretindeki kıyafet kurallarına dikkat ederek içeri girdi. Fransız turist, kapı girişinde kadınlar için sepette bulunan tülbentle ile bacaklarını kapatıp içeri girerek gezisini tamamladı. Daha sonra dışarı çıkan turistin, tülbendi katlayıp yerine bıraktığı görüldü. Yabancı turisttin bu davranış dikkat çekti.