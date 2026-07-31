Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Diyarbakır'da Fransız turistten cami adabı hassasiyeti: Kapıdaki tülbenti aldı, yaptığı hareket beğeni topladı

Diyarbakır'da 27 sahabeye ev sahipliği ile "özel" bir konuma sahip Hz. Süleyman Camisine gelen iki erkek Fransız turistten biri, cami adabına uygun hareket etmek için kadınlar için kapıda bırakılan tülbentle şortunun altını kapatıp içeriye girdi.

Gökçen Kökden

Kenttin İslam ordularınca fethi sırasında şehit olan 27 sahabenin kabrinin bulunduğu Hz. Süleyman Camisi, şehirde yaşayanlar ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olarak tercih ediliyor.

Diyarbakır da Fransız turistten cami adabı hassasiyeti: Kapıdaki tülbenti aldı, yaptığı hareket beğeni topladı 1

Kentte gelen iki erkek Fransız turist, Hz. Süleyman Camisini ziyaret etti. Şortlu olan turistlerden biri, cami ziyaretindeki kıyafet kurallarına dikkat ederek içeri girdi. Fransız turist, kapı girişinde kadınlar için sepette bulunan tülbentle ile bacaklarını kapatıp içeri girerek gezisini tamamladı. Daha sonra dışarı çıkan turistin, tülbendi katlayıp yerine bıraktığı görüldü. Yabancı turisttin bu davranış dikkat çekti.

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
30 yıl sonra fırtınadan devrilen ağacın içinden çıktı! 30 yıl sonra fırtınadan devrilen ağacın içinden çıktı!
Aylarca kumun altında beklediler! Akdeniz'e akın ettilerAylarca kumun altında beklediler! Akdeniz'e akın ettiler

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır cami
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Sosyal medyadan duyurdu! CHP'ye geri döndü

Sosyal medyadan duyurdu! CHP'ye geri döndü

Galatasaray'dan Reijnders bombası! Gardi'nin Cimbom'a son hediyesi

Galatasaray'dan Reijnders bombası! Gardi'nin Cimbom'a son hediyesi

Ece Erken 'yasak aşk' iddiasıyla gündemde! Savunması gündemde

Ece Erken 'yasak aşk' iddiasıyla gündemde! Savunması gündemde

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.