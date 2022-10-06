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Kumluca Belediyesindeki işçilerin grevi devam ediyor

06.10.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye yöneticileri ile grevdeki işçiler arasında tartışma yaşandı - Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Alagöz: - "Kumluca Belediyesi hizmetlerini aksatmadan devam ettirecektir"

Kumluca Belediyesindeki işçilerin grevi devam ediyor

Kumluca Belediyesinde bir grup işçinin işten çıkartılması ve toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçilerce başlatılan grev devam ediyor.

Kumluca Belediye Başkan yardımcıları Ahmet Alagöz, Osman Duran ve Ünal Abacıoğlu, belediye birim müdürleri ve bazı çalışanlar ile belediye çalışmalarını planlamak üzere belediye binası önünde bir araya geldi.

Burada grev yapan işçiler, kendi önlerine tel örgü çekilip grevin sekteye uğratılmaya çalışıldığını iddia ederek, yöneticilerle tartıştı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edilmesiyle, olay büyümeden sonlandı.

- "Provokasyona mahal vermeyeceğiz"

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Alagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kumluca halkına eksiksiz hizmet vermek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Greve giden mesai arkadaşlarının da haklarını gözeterek çalışmalarını gece gündüz devam ettireceklerini belirten Alagöz, "Greve katılan sadece 22 işçi, geriye kalan 380 işçi halen belediyemiz ve Kumluca'mız için çalışıyor. Greve giden arkadaşlarımız hakkını arasın, biz de hizmetimize devam edeceğiz. Bu akşam burada olan, yapılmak istenen provokasyona alet olmadan, yasalar çerçevesinde grev yazısını kendi ellerimizle astık. Bundan sonra hizmetlerimize devam ederken, herhangi bir provokasyona mahal vermeyeceğiz ve diyaloglarımız sürecek." dedi.

Kumluca Belediyesinde grev kararı alan 37 işçiden bazıları "çalışma barışını bozmaya yeltendikleri" gerekçesiyle işten çıkarılan arkadaşlarının işe geri alınmasını talep etmişti. Toplu iş sözleşmesinde uzlaşmaya varılamaması nedeniyle DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi bir grup belediye çalışanı, grev kararı alarak "Bu işyerinde grev var" pankartı açmıştı.

Kumluca Belediyesindeki işçilerin grevi devam ediyor

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