Aksiyon ve komedi türündeki Kung Fu Yoga filminde, buz dağlarında antik dönemden kalan hazineyi ele geçirmek için birbirleriyle çekişme halinde olan iki değişik grubun maceraları işleniyor. Film hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Kung Fu Yoga filminin konusu nedir? Kung Fu Yoga filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Jackie Chan'in hayat verdiği Çinli bir arkeoloji profesörü Jack, kayıp olan Magadha'nın hazinesini bulmak için Hindistanlı profesör Ashmita ve onun asistanı Kyra ile ekibini birleştirir. Gruplar, hazineyi almak için kıyasıya mücadele eder.
Jackie Chan - Jack
Aarif Rahman - Jones Lee
Miya Muqi - Noumin
Amyra Dastur - Kyra
Lay Zhang - Xiaoguang
Sonu Sood - Randall
Moeed Rehman - Oxan
Wen Jiang
Paul Philip Clark
Eric Tsang
Yuxian Shang
Disha Patani - Ashmita
Muh Bahtiar C - Thyar
Shang Yuxian
Jain kumar
Eskindir Tesfay
Guoli Zhang
Godaan Kumar
Jiang Wen
David Torok
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