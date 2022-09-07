Aksiyon ve komedi türündeki Kung Fu Yoga filminde, buz dağlarında antik dönemden kalan hazineyi ele geçirmek için birbirleriyle çekişme halinde olan iki değişik grubun maceraları işleniyor. Film hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Kung Fu Yoga filminin konusu nedir? Kung Fu Yoga filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

KUNG FU YOGA KONUSU NEDİR?

Jackie Chan'in hayat verdiği Çinli bir arkeoloji profesörü Jack, kayıp olan Magadha'nın hazinesini bulmak için Hindistanlı profesör Ashmita ve onun asistanı Kyra ile ekibini birleştirir. Gruplar, hazineyi almak için kıyasıya mücadele eder.

KUNG FU YOGA OYUNCULARI KİMLER?

Jackie Chan - Jack

Aarif Rahman - Jones Lee

Miya Muqi - Noumin

Amyra Dastur - Kyra

Lay Zhang - Xiaoguang

Sonu Sood - Randall

Moeed Rehman - Oxan

Wen Jiang

Paul Philip Clark

Eric Tsang

Yuxian Shang

Disha Patani - Ashmita

Muh Bahtiar C - Thyar

Shang Yuxian

Jain kumar

Eskindir Tesfay

Guoli Zhang

Godaan Kumar

Jiang Wen

David Torok



