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Süper Kupa Beşiktaş'ın elinde kaldırılırken yaşananlar çok konuşuldu! Sarı-kırmızılı 4 ismin hareketi takdir topladı

04.08.2024 08:37
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Dün akşam Turkcell Süper Kupa mücadelesinde kazanan Beşiktaş oldu. Beşiktaş kupayı kaldırırken sahadaki Okan Buruk, Torreira, Mertens ve Barış Alper'in hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Süper Kupa Beşiktaş'ın elinde kaldırılırken yaşananlar çok konuşuldu! Sarı-kırmızılı 4 ismin hareketi takdir topladı

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıları 5-0 yenen Beşiktaş, tarihinde 3'üncü kez Süper Kupa zaferi yaşadı. Kupanın kaldırıldığı anlara Galatasaray'dan bazı oyuncular ile teknik direktör Okan Buruk'un hareketi damga vurdu.

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KUPA SEVİNCİNDE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni için saha ortasına platform kuruldu. Şampiyonluk kupasını kaptanlar Necip Uysal ile Mert Günok ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst havaya kaldırdı.

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SARI-KIRMIZILARIN ÇOĞU BEKLEMEDİ

Siyah-beyazlılar büyük sevinç yaşarken Galatasaraylı oyuncuların büyük kısmı sahayı terk etti.

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Beşiktaş'ın sevincine sonuna kadar eşlik edenler ise Okan Buruk, Torreira, Mertens ve Barış Alper oldu. Buruk ile oyuncular son ana dek bekleyip ezeli rakibi Beşiktaş'ı alkışladı.

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Sahada kalan sarı-kırmızıların bu hareketi sosyal medyada da takdir topladı.

aşldmşasBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Türkiye Süper Kupası beşiktaş galatasaray
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