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  4. Kupa töreninde gerginlik! Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile kulübün eski başkanı İYİ Partili Emin Yetim arasında arbede yaşandı

Kupa töreninde gerginlik! Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile kulübün eski başkanı İYİ Partili Emin Yetim arasında arbede yaşandı

15.06.2023 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfaspor’un TFF 2. Lig Play-off final maçında Bucaspor 1928’i 3-0 yenerek Spor Toto 1. Lig’e yükselmesi kentte büyük coşkuya neden oldu. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Şanlıurfaspor eski kulüp başkanı Emin Yetim arasında arbede yaşandı. Vali kupayı Emin Yetim’in elinden alıp alandan uzaklaştırmak istedi.

TFF 2. Lig Play-off final maçında Şanlıurfaspor’un Konya’da oynanan final karşılaşmasında Bucaspor 1928’i 3-0 yenerek Spor Toto 1. Lig’e yükselmesi kentte büyük coşkuya neden oldu. Maçı Topçu Meydanı’nda kurulan dev ekranda izleyen taraftarlar, bitiş düdüğüyle birlikte havai fişekler fişekler eşliğinde büyük sevinç yaşadı.

Şanlıurfalılar yıllar sonra 1. Lig’e çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, şehir turu attı. Bazı taraftarlar ise davul-zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi.

6 YIL SONRA GELEN ZAFER

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2017 yılında küme düşerek 1. Lig’e veda eden Şanlıurfaspor, 6 yıl aradan sonra yeniden 1. Lig’e yükseldi. Kentin cadde, sokak ve meydanlarında kutlamalar geç saatlere kadar devam etti.

ARBEDE YAŞANDI

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Kupa töreninde Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kulübün eski başkanı İYİ Partili Emin Yetim arasında kupa arbedesi çıktı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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