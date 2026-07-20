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Kupa törenine damga vurdu! Trump'ı kolundan çekti ama işe yaramadı

2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'nın kupa kaldırma törenine ABD Başkanı Donald Trump damga vurdu. Kupayı vermek için platforma çıkan Trump’ı, FIFA Başkanı Gianni Infantino kenara çekmeye çalışsa da ABD Başkanı ısrarla kupanın kaldırıldığı anlarda fotoğraf karelerine girdi.

Kupa törenine damga vurdu! Trump'ı kolundan çekti ama işe yaramadı
Devrim Karadağ

FIFA 2026 Dünya Kupası Finali büyük bir heyecana sahne oldu. Normal süresi golsüz eşitlikle geçilen dev finalde İspanya, uzatma dakikalarında bulduğu tek golle Arjantin'i 1-0 mağlup etmeyi başararak, tarihinde ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Kupa törenine damga vurdu! Trump ı kolundan çekti ama işe yaramadı 1

KUPA TÖRENİNE DAMGA VURDU

Uzatmaların sonunda gelen bitiş düdüğüyle birlikte İspanya milli takımı büyük bir sevinç yaşarken, kupa töreninde sıra dışı anlar kaydedildi.

Kupa törenine damga vurdu! Trump ı kolundan çekti ama işe yaramadı 2

TRUMP'I KİMSE KENARA ÇEKEMEDİ

Tören protokolü gereği kupanın kaptan tarafından kaldırıldığı anlarda sahnede olmaması gereken ABD Başkanı Donald Trump, ısrarla futbolcuların ve kupanın yanında durmaya devam etti.

Kupa törenine damga vurdu! Trump ı kolundan çekti ama işe yaramadı 3

Kameralara yansıyan görüntülerde, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Trump’ı nazikçe kenara çekmeye ve şampiyon takımı yalnız bırakmaya çalıştığı görüldü.

Kupa törenine damga vurdu! Trump ı kolundan çekti ama işe yaramadı 4

Ancak Infantino'nun yönlendirmelerine rağmen Trump'ın yerinden kımıldamadığı ve şampiyonluk fotoğraf karesinde kalmakta ısrarcı olduğu anlar canlı yayında anbean kaydedildi.

Kupa törenine damga vurdu! Trump ı kolundan çekti ama işe yaramadı 5

GEÇTİĞİMİZ YILDA DA AYNISINI YAPMIŞTI

Trump’ın şampiyonluk kutlamalarına dahil olma ısrarı futbolseverlere yabancı gelmedi. ABD Başkanı, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kupa töreninde de benzer bir tutum sergilemişti.

Kupa törenine damga vurdu! Trump ı kolundan çekti ama işe yaramadı 6

O dönemde de şampiyon takımın kupayı kaldırdığı tarihi anlarda sahnenin tam ortasında durmayı tercih eden Trump, spor dünyasında "protokol kurallarını zorladığı" gerekçesiyle günlerce eleştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri dünya kupası
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