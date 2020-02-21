Kupada yarı final programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final maçlarının programı şöyle:
3 Mart Salı:
20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
4 Mart Çarşamba:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
21 Nisan Salı:
20.30 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
22 Nisan Çarşamba:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
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