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Kupada yarı final programı açıklandı!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 21.02.2020 21:03 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı açıklandı. Yarı finalde oynanacak, Trabzonspor - Fenerbahçe ve Alanyaspor- Antalyaspor maçlarının tarihleri belli oldu.

Kupada yarı final programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final maçlarının programı şöyle:

3 Mart Salı:

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

4 Mart Çarşamba:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

21 Nisan Salı:

20.30 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

22 Nisan Çarşamba:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)


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