Kupasını kazandı İstanbul'a geliyor! Okan Buruk'un gözdesi...

Galatasaray'ın sol beki Jakobs ile de Senegal milli takımında takım arkadaşı olan Papa Gueye, özellikleriyle Süper Lig'e uygun bir profil olarak dikkat çekiyor. Daha önce Marsilya ve Sevilla gibi takımlarda da forma giyen Gueye, İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor.

Senegalli orta saha bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 519 dakika forma giydi. La Liga'da ise 13 maçta forma giyen Gueye 2 de gol attı.

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Toreira'nın ailevi nedenlerden dolayı sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılabileceği konuşuluyor. Toreira'nın menajeri de bu konuyla ilgili benzer ifadeler kullanmıştı. Dün Okan Buruk ile basın toplantısında kameralar karşısına geçen Toreira, "İstanbul'da mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

24 Ocak 1999 doğumlu orta saha, Fransız ekiplerinden Le Havre altyapısında yetişmişti.

GALATASARAY TARİHİNDEKİ SENEGALLİLER

Mohamed Sarr

2002-2003 sezonunda Galatasaray’da oynadı.

Badou Ndiaye

2017-2018 döneminde Galatasaray forması giydi.

Mbaye Diagne

2019-2021 arası Galatasaray’da başarılı performanslar sergiledi.

Ismail Jakobs

2024’ten itibaren Galatasaray’da yer alıyor.