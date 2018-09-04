Kur artıyor mutfağımız yanıyor: Piyasanın sarsılmasıyla fiyatı korkunç derece artan gıdalar

Ciğer

Bundan 1 buçuk yıl önce kuzu ciğerin kilosu 15 liraydı. Oldukça makul bir fiyattı toplum için. Şimdilerde ciğerin fiyatı kasapta 47 lirayı gösteriyor.

Salça

Salçada da inanılmaz bir artış söz konusu. Beş kilosunun fiyatı 14 tl iken şimdilerde o da katlanarak 48 liraya ulaşmış ki salça mutfağın temel taşıdır, yemeklerin olmazsa olmazıdır!

Su

Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu en temel kaynak değil mi :) 5 litre su 1,5 lira iken 1 senede fiyatı benzin gibi arttı ve 3,5 TL oldu.

Pirinç

Bir kilogram pirincin kilosu minimum 11 TL oldu. Tabii markadan markaya da fark gösterebiliyor bu fiyat.

Yeşil çay

Kilo vermek için doktorların günde 3 bardak içmemizi önerdiği yeşil çayda sıra. Birkaç ay önce kilosu 50 TL iken şimdiki fiyatı 80 TL'ye ulaştı. Etten pahalı...

Un

95 liraya satılan bir çuval un şimdi 175 TL'ye satışta.

Tereyağı

Köyü olanlar, eşi dostu erzak gönderenler bu konuda şanslı. Böyle bir durumu olmayanlar katlanan fiyatları ödemek zorunda kalıyor. Yaklaşık 6 ay önce 9 TL olan tereyağının fiyatı Eylül 2018 itibariyle 14,99 TL'ye çıkmış. Bu da hayırlı olsun :)

Yumurta

Bir ay önce 12'li yumurtanın fiyatı 12,15 TL idi. Şimdilerde 10'lu organik yumurtanın fiyatı 17,65 TL.

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