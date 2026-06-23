Kuraklık tehlikesi yaşayan göl yeniden canlandı! Mandalar suya indi

Havzada su seviyesinin yükselmesiyle birlikte yeşeren geniş otlaklar, bölgedeki manda sürülerinin ana beslenme alanı haline geldi. Günün büyük bölümünü su içinde geçiren manda sürüleri bu alanlarda otlayıp sıcak havada serinledi.
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