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Kuraklık tehlikesi yaşayan göl yeniden canlandı! Mandalar suya indi

Afyonkarahisar’da kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan Eber Gölü havzası, son dönemde etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başlamasıyla doğal yaşam da hareketlendi.

Gökçen Kökden

Havzada su seviyesinin yükselmesiyle birlikte yeşeren geniş otlaklar, bölgedeki manda sürülerinin ana beslenme alanı haline geldi. Günün büyük bölümünü su içinde geçiren manda sürüleri bu alanlarda otlayıp sıcak havada serinledi.

Kuraklık tehlikesi yaşayan göl yeniden canlandı! Mandalar suya indi 1

Kuraklık tehlikesi yaşayan göl yeniden canlandı! Mandalar suya indi 2

Kuraklık tehlikesi yaşayan göl yeniden canlandı! Mandalar suya indi 3

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar manda
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