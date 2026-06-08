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Kuraklıktan ikiye ayrılan Yedikır Baraj Gölü yüzde 97 doluluğa ulaştı

Amasya'da sulamada kullanılmasının yanı sıra göçmen kuşların yaz döneminde konakladığı Yedikır Baraj Gölü'ndeki su seviyesi yüzde 97'lere ulaştı. Kurak dönemlerde suların çekilmesiyle ikiye ayrılarak ortasındaki adaya kadar yürünebilen göl, son yağışların da etkisiyle tamamen dolma aşamasına geldi.

Kuraklıktan ikiye ayrılan Yedikır Baraj Gölü yüzde 97 doluluğa ulaştı

Amasya'nın Suluova ilçesinde tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılamasının yanı sıra göçmen kuşların yaz döneminde konakladığı 600 hektarlık alanı kaplayan gölün ortasında sandallarla ulaşılabilen adaya kuraklığın etkisiyle kıyıdan yol açılmıştı. 1985 yılında kullanımı başlayan barajın sular altında kalan eski Amasya-Merzifon bağlantı yolu da tekrar ortaya çıkmıştı. Bu yıl ise yağışların etkisiyle göl, su seviyesinin yüzde 97'lere ulaşmasıyla tamamen dolma aşamasına geldi.

AK PELİKAN VE TELLİ TURNALARIN ÜREME ALANI

Yedikır Baraj Gölü, 170'ten fazla kuş türüne ev sahipliği yapmasının yanı sıra nadir görülen kuşların da üreme dönemlerini geçirdiği alan olarak dikkat çekiyor. Son yıllarda Afrika'dan gelen ak pelikan ve telli turnaların üreme alanı olan bu gölde ötücü kuğular da görülmeye başlanmıştı.

Kuraklıktan ikiye ayrılan Yedikır Baraj Gölü yüzde 97 doluluğa ulaştı 1

"ÇOK GÜZEL YAĞIŞLAR OLDU"

Kıyısında balık tuttuğu gölün doluluk seviyesine ulaşmasından mutlu olan vatandaşlardan 45 yaşındaki Murat Aydemir, "Bu sene Allah nasip etti. Çok güzel yağışlar oldu. Ben barajın daha önce bu kadar dolduğunu görmedim" dedi. Kuraklığın etkili olduğu dönemlerde su seviyesinin düşmesiyle gölün ikiye ayrıldığını hatırlatan Aydemir, "Sular altında kalan eski Amasya-Merzifon bağlantı yolu da tekrar ortaya çıkmıştı. Adaya o yoldan gidiyorduk. Şu anda o yol sularla kaplandı. Yürümek imkansız. Bu yıl ak pelikanların da fazla sayıda geldiğini düşünüyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
baraj
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