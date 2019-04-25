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Kural tanımaz sürücüler vatandaşı isyan ettirdi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 25.04.2019 07:51 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaya geçitlerine park eden araçlar vatandaşları çileden çıkarttı. Kural ihlallerini trafik polislerine bildiren Aydınlılar, sürücüleri duyarlı olmaya çağırdı.

Kural tanımaz sürücüler vatandaşı isyan ettirdi

Aydın'da her geçen gün artan araç sayısı sık sık trafikte kilitlenmelere neden oluyor. Kural tanımaz sürücülerin yaptığı ihlaller ile trafik iyice içerisinden çıkılmaz bir hale gelirken, vatandaşlar yaya geçitlerine park eden araçlara tepki gösterdi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan yaya geçidine park edilen lüx Jeep'in sahine tepki gösteren vatandaşlar "Jeep sahibi olunca trafik kuralları farklı mı oluyor?" diye sordu.

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"ZEVKLE İHBAR EDİLİR"

Vatandaşlar, "O arabanın altındaki sarı çizgiler var ya, işte onlar bana yani yayalara ait yaya geçidi. Zevkle ihbar edilir, ceza kestirilir” diye tepkilerini dile getirdiler. Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir'de zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile muayenehanesinin karşısında bulunan yaya geçidine park eden araçlara tepki göstermişti.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın efeler Adnan Menderes Bulvarı
 

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