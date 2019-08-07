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Kurban Bayramı'nda et nasıl tüketilmeli?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.08.2019 12:00 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya, Kurban Bayramı’nda etlerin ızgara ve haşlama şeklinde tüketilmesinin sağlık açısından daha yararlı olacağına dikkat çekerek aşırı et tüketiminin bir çok sağlık sorununu beraberinde getireceği konusunda uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı'nda et nasıl tüketilmeli?

Kurban Bayramında aile bireylerinin bir araya gelmesiyle yiyecek çeşitliliğinin artacağını kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya, aşırı miktarda et tüketiminin yanında uygulanan pişirme tekniklerinin de önemli olduğunu belirterek, “Pişirme yöntemi olarak kızartma gibi sindirimi zor ve kilo artışına neden olacak pişirme yöntemi kullanılmamalıdır. Ayrıca etlerin yağda kavrulması ve kızartılması besin öğesi kayıplarının artmasına, fazla miktarda yağ tüketilmesine yol açmaktadır. Etlerin ızgara ve haşlama şeklinde tüketilmesi sağlık için daha yararlı olacaktır. Et pişirilirken, kısık ateşte yavaş yavaş pişirilmelidir. Yüksek ateşte pişirilen etler sert olur ayrıca dışı pişer, içi çiğ kalır. Dikkat edilmesi gereken diğer bir noktada etler hazırlanırken görünür yağlarından ayrılmalıdır. Kırmızı ette demir fazla bulunur, demirin vücuttaki yararının artırılması için kırmızı etin yanında bol limonlu salata gibi C vitamini yönünden zengin besin kaynakları kullanılmalıdır. Etlerin yanında pilav, makarna, beyaz ekmek gibi rafine edilmiş tahıllar tüketmek yerine sebze yemekleri ve salatalar tercih edilmeli” dedi.

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GÜNE HAFİF KAHVALTIYLA BAŞLAYIN
kahvaltı
Kurban Bayramı'nda beslenmeyle ilgili tavsiyelerde bulunan Yılmaz Kaya, “Güne hafif kahvaltıyla başlanmalı, kolesterol içermesi ve yağ miktarlarının fazla olması nedeniyle sakatat tüketilmemelidir. Günlük 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Bayram boyunca artan et tüketimiyle birlikte mutlaka sebze tüketimi de artırılmalıdır. Diyabet hastaları, tansiyon hastaları gibi bireylerin diyetlerine devam etmeleri gerekmektedir. Bayram günü kesilen etlerin kısa sürede bekletilmeden yenmesi nedeniyle etteki sertlik pişirmede ve sindirimde zorluk oluşturur, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Özellikle mide rahatsızlığı olan bireyler eti 24 saat beklettikten sonra tüketilmesi önerilmektedir. Bayramda et tüketimi fazla olan bireyler yemek sonrası 30-45 dakikalık yürüyüş yapmalıdır” diye konuştu.

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