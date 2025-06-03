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Kurban Bayramı'nda kurulacak sofralara özel 12 et yemeği tarifi

Kurban Bayramı geliyor, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, kalabalık bayram sofralarına oturduğumuz günler yaklaşıyor!

Kurban Bayramı'nda kurulacak sofralara özel 12 et yemeği tarifi

O güzel günlerde size eşlik etmesi için ihtiyacınız olan et tarifleri de hemen aşağıda sizi bekliyor.

Kurban eti nasıl kullanılır, kurban etiyle hangi yemekler yapılabilir merak edenler için tüm püf noktaları ve adım adım yapılış görselleri de olan bu tarifleri şimdiden not edin ve bayram günü mutlaka içlerinden en az birini değerlendirin. Kurban eti nasıl yumuşacık, lokum gibi bir hale getirilir bu tarifler sayesinde kolayca keşfedecek ve bugüne dek yaptığınız tüm et yemeklerini unutturacak kadar nefis tariflere imza atacaksınız.

Şimdiden iyi bayramlar!

KURBAN KAVURMA TARİFİ

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Kurban Kavurma Tarifi

Kurbanlık et denince akla ilk gelen lezzet kavurma olduğuna göre, gelin onu nasıl en lezzetli şekilde yapabileceğimizi konuşalım öncelikle. Ağızda lime lime dağılacak, lokum gibi yumuşacık olacak bir kavurma yapmak için uygulamanız gereken o tarif karşınızda.

Tarifi için: Kurban kavurma tarifi

SODALI ET KAVURMA TARİFİ

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Sodalı Et Kavurma Tarifi

1 şişe maden suyunun kuşbaşı etleri nasıl yumuşacık bir dokuya ulaştırdığını daha önce hiç deneme fırsatı bulamadıysanız bu bayram bu tarifi mutlaka uygulamalısınız. Mutfaktan sodayı eksik etmemek için bir sebebiniz daha var artık.

Tarifi için: Sodalı et kavurma tarifi

TAS KEBABI TARİFİ

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Tas Kebabı Tarifi

İşin içine sebzeleri de dahil edip daha renkli ve lezzetli yemekler hazırlamak da mümkün tabii. Kalabalık bayram sofralarının en sevilenlerinden biri olan bu nefis tas kebabı tarifi gibi.

Tarifi için: Tas kebabı tarifi

SULU ET YEMEĞİ TARİFİ

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Sulu Et Yemeği Tarifi

Suyuna ekmek bana bana yemelik bir et yemeği hazırlamak isterseniz sizi de hemen bu tarife doğru alabiliriz. Anne eli lezzetinde.

Tarifi için: Sulu et yemeği tarifi

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

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Hünkar Beğendi Tarifi

Kurban Bayramı'nın yaz aylarına denk geldiği bu yılların en güzel yanlarından biri patlıcanlara da taze taze ulaşabilmemiz olduğuna göre, hadi gelin şimdi en geleneksel yemeklerimizden hünkar beğendiyi bayram sofralarımıza taşıyalım.

Tarifi için: Hünkar beğendi tarifi

ETLİ HAVUÇLU PİLAV TARİFİ

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Etli, Havuçlu Pilav Tarifi

Hem sunumuyla hem de doyuruculuğuyla çok ihtişamlı bir şekilde bayram sofrasında yerini alacak bir yemek hazırlamak istiyorsanız bu etli havuçlu pilav tarifi tam size göre.

Tarifi için: Etli havuçlu pilav tarifi

KAVURMALI PİLAV TARİFİ

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Kavurmalı Pilav Tarifi

Kavurmayı sade haliyle hazırlayıp yemek yerine şöyle pilav üstü bir şekilde de servis edebilir ve sofradaki herkesin afiyetle doymasını sağlayabilirsiniz. Yanına da bol köpüklü ayranı unutmayın.

Tarifi için: Kavurmalı pilav tarifi

ALİNAZİK TARİFİ

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Alinazik Tarifi

Osmanlı mutfağından bugünlere dek gelen, yine patlıcanın da işin içine dahil olduğu geleneksel yemeklerimizden alinazik de bayram sofralarına çok yakışır. Üstelik yapımı düşündüğünüzden kolay.

Tarifi için: Alinazik tarifi

GÜVEÇ TARİFİ

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Güveç Tarifi

Sebzesiyle, etiyle en sevdiğimiz yemeklerden güveç, bayramda da sofralara en çok yakışanlardan. En sevdiğiniz sebzeleri tezgaha çıkarın, hemen bu tarifi uygulayın.

Tarifi için: Güveç tarifi

LOKANTA USULÜ ET SOTE TARİFİ

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Lokanta Usulü Et Sote Tarifi

Tıpkı o meşhur esnaf lokantalarında yediğiniz lezzette et soteler hazırlamak istiyorsanız aradığınız tarif karşınızda demektir. Tüm lezzet sırları tarifte saklı.

Tarifi için: Lokanta usulü et sote tarifi

ORMAN KEBABI TARİFİ

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Orman Kebabı Tarifi

Ev usulü kebapların en sevilenlerinden orman kebabı da tüm renkleriyle bayram sofralarında yerini alabilecek lezzetlerden. Bezelyeler de en taze halleriyle tezgahlardayken bu mis kokulu yemeği yapmamak olmaz.

Tarifi için: Orman kebabı tarifi

ÇOBAN KAVURMA TARİFİ

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Çoban Kavurma Tarifi

Kuşbaşı etler, arpacık soğanlar, renk renk sebzeler aynı tabakta buluşsun, ortaya tadına doyum olmayan, en tok insanı bile acıktıracak güçte bu lezzet çıksın. Bayram sofralarını onsuz düşünemeyenler için geliyor...

Tarifi için: Çoban kavurma tarifi

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