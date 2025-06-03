Kurban Bayramı'nda kurulacak sofralara özel 12 et yemeği tarifi

O güzel günlerde size eşlik etmesi için ihtiyacınız olan et tarifleri de hemen aşağıda sizi bekliyor.
Kurban eti nasıl kullanılır, kurban etiyle hangi yemekler yapılabilir merak edenler için tüm püf noktaları ve adım adım yapılış görselleri de olan bu tarifleri şimdiden not edin ve bayram günü mutlaka içlerinden en az birini değerlendirin. Kurban eti nasıl yumuşacık, lokum gibi bir hale getirilir bu tarifler sayesinde kolayca keşfedecek ve bugüne dek yaptığınız tüm et yemeklerini unutturacak kadar nefis tariflere imza atacaksınız.
Şimdiden iyi bayramlar!
KURBAN KAVURMA TARİFİ
Kurbanlık et denince akla ilk gelen lezzet kavurma olduğuna göre, gelin onu nasıl en lezzetli şekilde yapabileceğimizi konuşalım öncelikle. Ağızda lime lime dağılacak, lokum gibi yumuşacık olacak bir kavurma yapmak için uygulamanız gereken o tarif karşınızda.
Tarifi için: Kurban kavurma tarifi
SODALI ET KAVURMA TARİFİ
1 şişe maden suyunun kuşbaşı etleri nasıl yumuşacık bir dokuya ulaştırdığını daha önce hiç deneme fırsatı bulamadıysanız bu bayram bu tarifi mutlaka uygulamalısınız. Mutfaktan sodayı eksik etmemek için bir sebebiniz daha var artık.
Tarifi için: Sodalı et kavurma tarifi
TAS KEBABI TARİFİ
İşin içine sebzeleri de dahil edip daha renkli ve lezzetli yemekler hazırlamak da mümkün tabii. Kalabalık bayram sofralarının en sevilenlerinden biri olan bu nefis tas kebabı tarifi gibi.
Tarifi için: Tas kebabı tarifi
SULU ET YEMEĞİ TARİFİ
Suyuna ekmek bana bana yemelik bir et yemeği hazırlamak isterseniz sizi de hemen bu tarife doğru alabiliriz. Anne eli lezzetinde.
Tarifi için: Sulu et yemeği tarifi
HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ
Kurban Bayramı'nın yaz aylarına denk geldiği bu yılların en güzel yanlarından biri patlıcanlara da taze taze ulaşabilmemiz olduğuna göre, hadi gelin şimdi en geleneksel yemeklerimizden hünkar beğendiyi bayram sofralarımıza taşıyalım.
Tarifi için: Hünkar beğendi tarifi
ETLİ HAVUÇLU PİLAV TARİFİ
Hem sunumuyla hem de doyuruculuğuyla çok ihtişamlı bir şekilde bayram sofrasında yerini alacak bir yemek hazırlamak istiyorsanız bu etli havuçlu pilav tarifi tam size göre.
Tarifi için: Etli havuçlu pilav tarifi
KAVURMALI PİLAV TARİFİ
Kavurmayı sade haliyle hazırlayıp yemek yerine şöyle pilav üstü bir şekilde de servis edebilir ve sofradaki herkesin afiyetle doymasını sağlayabilirsiniz. Yanına da bol köpüklü ayranı unutmayın.
Tarifi için: Kavurmalı pilav tarifi
ALİNAZİK TARİFİ
Osmanlı mutfağından bugünlere dek gelen, yine patlıcanın da işin içine dahil olduğu geleneksel yemeklerimizden alinazik de bayram sofralarına çok yakışır. Üstelik yapımı düşündüğünüzden kolay.
Tarifi için: Alinazik tarifi
GÜVEÇ TARİFİ
Sebzesiyle, etiyle en sevdiğimiz yemeklerden güveç, bayramda da sofralara en çok yakışanlardan. En sevdiğiniz sebzeleri tezgaha çıkarın, hemen bu tarifi uygulayın.
Tarifi için: Güveç tarifi
LOKANTA USULÜ ET SOTE TARİFİ
Tıpkı o meşhur esnaf lokantalarında yediğiniz lezzette et soteler hazırlamak istiyorsanız aradığınız tarif karşınızda demektir. Tüm lezzet sırları tarifte saklı.
Tarifi için: Lokanta usulü et sote tarifi
ORMAN KEBABI TARİFİ
Ev usulü kebapların en sevilenlerinden orman kebabı da tüm renkleriyle bayram sofralarında yerini alabilecek lezzetlerden. Bezelyeler de en taze halleriyle tezgahlardayken bu mis kokulu yemeği yapmamak olmaz.
Tarifi için: Orman kebabı tarifi
ÇOBAN KAVURMA TARİFİ
Kuşbaşı etler, arpacık soğanlar, renk renk sebzeler aynı tabakta buluşsun, ortaya tadına doyum olmayan, en tok insanı bile acıktıracak güçte bu lezzet çıksın. Bayram sofralarını onsuz düşünemeyenler için geliyor...
Tarifi için: Çoban kavurma tarifi
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