Kurban Bayramını ülkelerinde geçiren Suriyeliler geri dönüyor

22 Temmuz-9 Ağustos arasında Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen 40 bin 150 Suriyeli, Kurban Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti. Suriyelilerin Türkiye’ye 19 Ağustos günü başlayan dönüşü sürüyor. Türkiye’ye dönen Suriyelilerin sayısı bu sabah 4 bini aştı.
Babul Selam Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, burada işlemleri yapıldıktan sonra Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye’ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor.
DÖNÜŞLER 31 ARALIK'A KADAR SÜRECEK
Dönüşler sırasında engelli, yaşlı ve hamilelere öncelik tanınıyor. Suriyelilerin dönüşünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.
Kaynak: İHA
Bu gölde kışın yürüyüş yapıyorlar, yazın yüzüyorlar
Soğuk hava deposu olarak kullanılıyordu!Turistlerin gözdesi oldu
Türkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldi
Taşlı sopalı kavga! Yaralı ve gözaltılar var
Bakın ideal boyutu kaçmış!
300 polis dünyaca ünlü barlar sokağına girdi! Didik didik arandılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum