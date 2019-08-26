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Kurban Bayramını ülkelerinde geçiren Suriyeliler geri dönüyor

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 26.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönmeye devam ederken, dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 4 bini aştı.

22 Temmuz-9 Ağustos arasında Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen 40 bin 150 Suriyeli, Kurban Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti. Suriyelilerin Türkiye’ye 19 Ağustos günü başlayan dönüşü sürüyor. Türkiye’ye dönen Suriyelilerin sayısı bu sabah 4 bini aştı.

Babul Selam Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, burada işlemleri yapıldıktan sonra Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye’ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor.

DÖNÜŞLER 31 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

Dönüşler sırasında engelli, yaşlı ve hamilelere öncelik tanınıyor. Suriyelilerin dönüşünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
suriyeliler kurban bayramı

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