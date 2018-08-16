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Kurban eti nasıl dağıtılmalı?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.08.2018 19:20 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban eti nasıl dağıtılır konusuna açıklık getiriyoruz!

Kurban eti nasıl dağıtılmalı?

Kişinin kurban kesebilmesi için Müslüman olması, akıl sağlığının yerinde ve buluğa erişmiş olması, yolcu olmaması ve bellir bir mali güce sahip olma şartları aranır.

Kurban etinin üç paydaya bölünmesi gerekir; üçte birini kesemeyen yoksullara, üçte birini akraba ve dostlara geriye kalanı ise ev halkına yiyecek ve nafaka olarak bölüştürülmelidir.

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Kurban etinin tamamını da bağışlamak mümkün.

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Kurban eti nasıl değerlendirilir?

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Kurbanın derisi, yünü, bağırsakları, kemikleri, iç yağı gibi eti dışında kalan parçalarının da sahibine gelir temin etmek amacıyla para ile satılması câiz değildir. Bunları kurban sahibi evde kullanabileceği gibi kullanılmak üzere birine hediye de edebilir.

Kurban Bayramı sırasında ve sonrasında oluşan atıklar çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde yok edilmeli, et ve deri dahil tüm yan ürünler ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmeli.

Kesim sonrası eti mutlaka 12 saat dinlendirmeli, et bekledikten sonra tüketilmeli.

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