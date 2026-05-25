Kurban eti neden yeşerir? 40 yıllık kasap uyardı

Kurban kesimi sonrası uygun şekilde muhafaza edilmeyen etlerde renk değişimleri görülebiliyor. Özellikle yeşilimsi görünüm oluşması, etin bozulmaya başladığının önemli işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Uzun yıllardır kasaplık yapan uzman isimler ise sıcak hava ve yanlış depolamanın en büyük nedenler arasında olduğunu ifade ediyor.

YANLIŞ SAKLAMA KOŞULLARI

Uzmanlara göre yeni kesilen etin uzun süre havasız ortamda tutulması, üst üste yığılması veya sıcak ortamda bekletilmesi bozulma sürecini hızlandırabiliyor. Bu durumun bakteriyel oluşumlara zemin hazırladığı belirtiliyor.

POŞET VE KAPALI ORTAM UYARISI

Kasaplar, etin kesim sonrası doğrudan poşete konulmasının ciddi hata olduğunu vurguluyor. Hava almayan ortamda kalan etin kısa sürede terleme yaptığı ve bunun da renk değişimine neden olabileceği ifade ediliyor.

YEŞİL RENK BOZULMA BELİRTİSİ OLABİLİR

Uzmanlar, et yüzeyinde oluşan yeşilimsi tabakanın genellikle bakteriyel faaliyet sonucu ortaya çıktığını belirtiyor. Kötü koku, yapışkan doku ve renk değişimi görülen etlerin tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuluyor.

DİNLENDİRME VE SOĞUTMA SÜRECİ

Yeni kesilen etin hemen buzdolabına veya derin dondurucuya konulmaması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlara göre etin önce serin ve hava alan bir ortamda dinlendirilmesi, ardından porsiyonlara ayrılarak uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerekiyor.

HİJYEN KURALLARI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Kesim sırasında kullanılan ekipmanların temiz olması ve etin hijyenik koşullarda işlenmesi gerektiğini belirten uzmanlar, uygun olmayan şartlarda saklanan etlerin gıda zehirlenmesine yol açabileceği konusunda uyarıyor.