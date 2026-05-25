Kurban etini sakın böyle saklamayın! Saatler içinde bozulabiliyor

Kurban Bayramı döneminde en sık yapılan hatalardan biri, etin kesim sonrası uygun şekilde dinlendirilmeden ve doğru koşullarda muhafaza edilmeden saklanması oluyor. Gıda uzmanları, yanlış saklama yöntemlerinin hem etin kalitesini düşürdüğünü hem de sağlık açısından risk oluşturabileceğini ifade ediyor.

Uygun koşullarda muhafaza edilmeyen etler gıda zehirlenmelerine varan sonuçlara yol açabiliyor.

SICAK ORTAMDA BEKLETMEK RİSKLİ

Uzmanlara göre yeni kesilen etin uzun süre güneş altında ya da sıcak ortamda bırakılması, bakteri oluşumunu hızlandırabiliyor. Özellikle yaz aylarında bu sürenin daha da kritik hale geldiği belirtiliyor.

POŞETTE BEKLETME HATASI

Etin hava almayan poşetlerde uzun süre bekletilmesinin, nem ve sıcaklık nedeniyle bozulma riskini artırabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, etin geniş kaplarda veya hava alabilecek şekilde muhafaza edilmesini öneriyor.

DİNLENDİRME SÜRECİ

Yeni kesilen etin hemen dondurucuya konulmasının da doğru olmadığı belirtiliyor. Uzmanlar, etin önce serin bir ortamda birkaç saat dinlendirilmesi gerektiğini, ardından porsiyonlara ayrılarak buzdolabı ya da derin dondurucuya kaldırılmasının daha uygun olduğunu ifade ediyor.

DONDURUCUDA DOĞRU SAKLAMA

Etlerin küçük porsiyonlar halinde saklanmasının hem hijyen hem de kullanım kolaylığı açısından avantaj sağladığı belirtiliyor. Çözülüp tekrar dondurulan etlerde kalite kaybı ve bakteri riskinin artabileceği vurgulanıyor.