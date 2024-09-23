Kurbanının kalbini tavada kızartıp yedi! Serbest kalan yamyam memleketine döndü: "Acaba şimdi kimi yiyecek?"

36 yaşındaki Dmitry Malyshev birçok suçun yanı sıra iki kişiyi acımasızca öldürmek, üçüncü kurbanının da kalbini yemek suçlarından 25 yıl hapse mahkum edildi. Daha sonraysa Rusya-Ukrayna savaşında katilleri, tecavüzcüleri ve diğer şiddet suçlularını askere alan karar kapsamında serbest bırakıldı. The Mirror'ın haberine göre Malyshev, Fırtına V olarak bilinen özel bir Savunma Bakanlığı birimine katıldı.

SAVAŞTAN DÖNDÜ

Malyshev'in cezasının kalan 17 yılı silindi. Savaşta yaralanınca cepheden evine dönmesine izin verildi. Volgograd yakınlarındaki Rakhinka köyü, yamyamın dönüşüyle dehşete kapıldı.

KÖYDE SERBESTÇE GEZİYOR

Malyshev'in döndüğünü doğrulayan köy muhtarı Fyodor Kadovba “Onunla şahsen konuştum. Önceki gün onu bir dükkanda gördüm ve merhabalaştık" dedi.

BAHARATLI KALP KIZARTMASI!

Daha önce üç kurbanından birini korkunç bir şekilde öldürüp yamyamlık suçundan hüküm giyen Malyshev, adamın kalbini yemeden önce baharatlayıp kızartmıştı.

KAMERAYA DA KAYDETMİŞTİ

Malyshev'in tüyler ürperten eylemleri arasında 46 yaşındaki göçmen kurbanını parçalamasının yanı sıra insan eti hazırlaması, tüketmesi ve görüntüye kaydetmesi de yer alıyordu. Bundan önce de iki iş insanın otomatik silahla vahşice öldürmüştü.

"KALBİ ÇIKARIP MASAYA KOYDUM, TAVAYA ALIP KIZARTMAYA BAŞLADIM"

Malyshev, yamyamlığı nasıl yaptığını tüyler ürperten detayları ve tüm çıplaklığıyla şöyle anlatmıştı:

“Çivi tabancasıyla kafasına birkaç kez vurdum. Elimi uzatıp kalbi çıkardım. Kalbi masaya koydum. Dilimledim sonra. Tavaya alıp başladım kızartmaya. Sonra da yedim. Vay, vay, vay, insan eti kızartıyoruz. İşte kalbimiz burada. Soğanları ve baharatı ekledim. Şimdi karıştıracağım. Enfes olacak.”

"ACABA ŞİMDİ KİMİ YİYECEK?"

Sosyal medya kullanıcıları herkesin Malyshev'in fotoğrafını yanında taşımasını tavsiye ederken bir kullanıcı "Her ihtimale karşı kendinizi aniden onun yanında bir bankta bulabilirsiniz" dedi. Bir başkası ise “Acaba bir dahaki sefere kimi yiyecek?” diye sordu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır