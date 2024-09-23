Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kurbanının kalbini tavada kızartıp yedi! Serbest kalan yamyam memleketine döndü: "Acaba şimdi kimi yiyecek?"

Kurbanının kalbini tavada kızartıp yedi! Serbest kalan yamyam memleketine döndü: "Acaba şimdi kimi yiyecek?"

23.09.2024 11:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç kişiyi öldürüp kurbanlarından birinin kalbini yiyen azılı yamyam serbest kalıp memleketine dönünce köy sakinlerinin tüyleri diken diken oldu! 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Dmitry Malyshev, Rusya-Ukrayna savaşına katılmak için serbest bırakılmıştı. Yamyam Malyshev cepheden dönünce sosyal medyada yorum yağdı: "Acaba bir sonraki yiyeceği kişi kim olacak?"

Kurbanının kalbini tavada kızartıp yedi! Serbest kalan yamyam memleketine döndü: "Acaba şimdi kimi yiyecek?"

36 yaşındaki Dmitry Malyshev birçok suçun yanı sıra iki kişiyi acımasızca öldürmek, üçüncü kurbanının da kalbini yemek suçlarından 25 yıl hapse mahkum edildi. Daha sonraysa Rusya-Ukrayna savaşında katilleri, tecavüzcüleri ve diğer şiddet suçlularını askere alan karar kapsamında serbest bırakıldı. The Mirror'ın haberine göre Malyshev, Fırtına V olarak bilinen özel bir Savunma Bakanlığı birimine katıldı.

SAVAŞTAN DÖNDÜ

Malyshev'in cezasının kalan 17 yılı silindi. Savaşta yaralanınca cepheden evine dönmesine izin verildi. Volgograd yakınlarındaki Rakhinka köyü, yamyamın dönüşüyle dehşete kapıldı.

KÖYDE SERBESTÇE GEZİYOR

Malyshev'in döndüğünü doğrulayan köy muhtarı Fyodor Kadovba “Onunla şahsen konuştum. Önceki gün onu bir dükkanda gördüm ve merhabalaştık" dedi.

1

BAHARATLI KALP KIZARTMASI!

Daha önce üç kurbanından birini korkunç bir şekilde öldürüp yamyamlık suçundan hüküm giyen Malyshev, adamın kalbini yemeden önce baharatlayıp kızartmıştı.

KAMERAYA DA KAYDETMİŞTİ

Malyshev'in tüyler ürperten eylemleri arasında 46 yaşındaki göçmen kurbanını parçalamasının yanı sıra insan eti hazırlaması, tüketmesi ve görüntüye kaydetmesi de yer alıyordu. Bundan önce de iki iş insanın otomatik silahla vahşice öldürmüştü.

33

"KALBİ ÇIKARIP MASAYA KOYDUM, TAVAYA ALIP KIZARTMAYA BAŞLADIM"

Malyshev, yamyamlığı nasıl yaptığını tüyler ürperten detayları ve tüm çıplaklığıyla şöyle anlatmıştı:

“Çivi tabancasıyla kafasına birkaç kez vurdum. Elimi uzatıp kalbi çıkardım. Kalbi masaya koydum. Dilimledim sonra. Tavaya alıp başladım kızartmaya. Sonra da yedim. Vay, vay, vay, insan eti kızartıyoruz. İşte kalbimiz burada. Soğanları ve baharatı ekledim. Şimdi karıştıracağım. Enfes olacak.”

"ACABA ŞİMDİ KİMİ YİYECEK?"

Sosyal medya kullanıcıları herkesin Malyshev'in fotoğrafını yanında taşımasını tavsiye ederken bir kullanıcı "Her ihtimale karşı kendinizi aniden onun yanında bir bankta bulabilirsiniz" dedi. Bir başkası ise “Acaba bir dahaki sefere kimi yiyecek?” diye sordu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Kalp‎ savaş
En Çok Okunan Trend Haberler
Narin cinayetinde ‘iki delil’ detayı! 'Amca Salim neden Enes'i korusun?'

Narin cinayetinde ‘iki delil’ detayı! 'Amca Salim neden Enes'i korusun?'

Kahraman polisimiz Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti azılı bir sapık çıktı! Sabıkası her şeyi anlatıyor

Kahraman polisimiz Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti azılı bir sapık çıktı! Sabıkası her şeyi anlatıyor

'40 milyon kişi hayatını kaybedecek' Dünyayı korkutan uyarı: Hiçbir ilaç...

'40 milyon kişi hayatını kaybedecek' Dünyayı korkutan uyarı: Hiçbir ilaç...

Mourinho'dan derbi sonrası neşter! İşte yeni Fenerbahçe...

Mourinho'dan derbi sonrası neşter! İşte yeni Fenerbahçe...

Burnundan kötü kokular gelen 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Burnundan kötü kokular gelen 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.