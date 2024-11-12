Kurduğu tezgah şaşkınlık yarattı! Kadınları müstehcen görüntüleriyle dolandırdı! Müge Anlı, istismar detayını canlı yayında anlatınca...

Şeyma Karataş, evlenme vaadi veren sevgilisine 1 milyon 800 bin TL kaptırdığı iddiasıyla Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Market çalışanı genç kızın dolandırılması oto galerici olduğunu söyleyen sevgilisin para istemesiyle başladı. Karataş, "Benden sürekli borç para istedi. Krediler çektim. 1 milyon 500 bin TL para gönderdim. 6 cumhuriyet altını, 9 çeyreğimi de elden teslim ettim. Seni öldürürüm seni kimse bulamaz diye tehdit etti. Ben de dolandırıldığımı anladım." dedi.

"Ben bilgileri verdim. Benim üzerimden kredi çekiyor. Benim adıma araba kiralıyor. Sen bana para atacaksın atmazsan araba uçurumdan aşağıya gider" diyerek sevgilisinin yaptıklarını anlattı. Yayına telefonla bağlanan mağdurlar da Emre Boz isimli şahsın telefonunda kızların uygunsuz görüntülerini tuttuğunu ve şantaj yaptığını söyledi. Bir kişi ise "Elindeki çıplak fotoğraflardan dolayı arkadaşları bile şantaj yaptı" diyerek şoke etti.

KORKUNÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI!

Müge Anlı canlı yayında ise ihbarların ardından Emre Boz'un gözaltına alındığını açıkladı. Anlı, "Emre Boz Ankara'da gözaltına alındı. 'Silahlı tehdit, şantaj, nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla adliyeye çıkarılacak. 2 mağdur var. Şikayette bulundular. Emre Boz'un kadınlarla sosyal medyada tanıştığı, evlilik vaadiyle kandırdığı kadınlara hesaplarından bloke olduğunu söyleyerek kredi çektirdiği ve araç kiraladığı tespit edilmiş. Parayı ödememek için oyaladığı sevgililerini kredi limiti dolduğunda 'Seni de aileni de öldürürüm' şeklinde tehdit ettiği ortaya çıktı. Emre'nin elinde müstehcen fotoğrafları bulunan kişilerden şantaj yoluyla para istediği de belirlenmiş." dedi.

ÇOCUK İSTİSMARINDAN CEZA ALMIŞ!

Kadınlarla görüşmek için kullandığı lüks arabaları dolandırdığı diğer kadınlara kiralattığı soruşturma kapsamında öğrenilen Boz'un çocuğun nitelikle cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası aldığı da ortaya çıktı.