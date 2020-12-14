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Kürk çiftliğinde esirdi! Kar tilkisi hayatında ilk kez kar görünce...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 14.12.2020 16:37 | Son Güncelleme:
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Kürk çiftliğinde esirdi! Kar tilkisi hayatında ilk kez kar görünce...

Aktivistler tarafından bir kürk çiftliğinden kurtarılan Maciek adındaki kutup tilkisi ilk kez karla buluştu. Kürkü için kullanılan Maciek artık özgür hayatının tadını çıkarıyor.

Maciek kurtarılmadan önce kirli bir kafeste kilitli, yalnız ve acı çekiyordu. Tel kafes ayaklarını acıtıyordu ve sağlığı çok kötüydü. Ancak Hayvan hakları örgütü Otwarte Klatki tarafından sahiplenilince hayatı değişti.

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Maciek, önceki sahiplerinin ihmalinden dolayı bir pençesini kaybetmiş olsa da, kürk çiftliğinin dışındaki hayatının tadını çıkarıyor.

İLK KEZ KARLA TANIŞTI

Hayvan hakları örgütü Otwarte Klatki tarafından sahiplenilen kutup tilkisi, ilk kez kar yağışını gördü, sevinci ise gözlerinden okunuyordu.

Köpek arkadaşı Klara ona karın eğlenceli olması gerektiğini gösterdi. Ama Maciek ilk başta o kadar ikna olmamıştı. Sonunda pes etti ve ona bir şans verdi. Görünüşe göre, karı seviyor!

Enerjisini geri kazanması gerekiyordu. Her ikisi de ilk tanıştıklarında yavruydu, bu yüzden birbirlerine kardeş gibi davranıyorlar.

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Maciek çok şanslı ve en iyi hayatı yaşıyor. Ama aynı zamanda kürk için öldürülen tüm tilkilerin de temsilcisi.

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Maciek’in karla ilgili ilk deneyimini izlemek, tilkilerin koşmaya ve eğlenmeye ihtiyacı olduğunu kanıtlıyor!

Maciek gibi milyonlarca hayvan hala barbar koşullarda yaşıyor ve maalesef ölüyor.

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