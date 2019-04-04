Kürk Mantolu Madonna özet ve karakterler (Kısa)

Türk Edebiyatının usta ismi şair ve yazar Sabahattin Ali’nin hiç kuşkusuz en çok tanınan eseri Kürk Mantolu Madonna romanıdır. Edebiyat tarihimizdeki özel yeri nedeniyle okullarda da okutulur ve öğretmenler bu kitaptan ödevler verir ve sınavlarda soru sorarlar. Gerek Kürk Mantolu Madonna nasıl bir kitap, hikayesi nedir diye merak edenler gerek kitaplar ilgili ödev hazırlayacak olanlar Kürk Mantolu Madonna özeti araştırıyorlar Biz de sizin için kitaptan kısa bir özet çıkarmanın yanında kitabın karakterleri, ana fikri vb. Hakkında bilgilere yer verdik. Ayrıca kitap hakkında sorulan bazı soruları da derleyerek bunları cevapladık. Bu soru kısmından kitabın ana fikri, sayfa sayısı, anlatım tekniği, edebi akımı vb. detaylara ulaşabilirsiniz. İşte yazımızın konu başlıkları ve Kürk Mantolu Madonna özeti... Kitabın Kısaca Konusu

Kürk Mantolu Madonna Özet

Kitaptaki Karakterler

Kitapla ilgili sorular ve cevapları KONUSU: Hep başkalarının istediği gibi yaşayan Raif Efendi, memnuniyetsiz hayatının tek bir anıyla değiştiğine şahit olacaktır: Maria Puder isminde bir kadına âşık olduğunda... Babasının isteğiyle Berlin’e giden ve oradaki bir sanat galerisinde hayran kaldığı bir tabloyla karşılaşan Raif Efendi, tabloda resmedilen kadın portresinin Andrea Del Sarto tarafından resmedilmiş "Madonna delle Arpie" adlı tablodaki Meryem Ana (Madonna) tasvirine benzediğini düşünür. Raif Efendi, daha sonra takıntı derecesinde hayran olduğu tablodaki yüzün sahibiyle karşılaşacaktır.

KÜRK MANTOLU MADONNA ÖZET (KISA) Kitap, Rasim'in işinden olması ve akabinde yeni bir iş arayışı ile başlar. Bu iş arayışı içinde bir gün rastladığı eski arkadaşı Hamdi’den yardım ister. Bu istek karşılık bulur ve Rasim, biraz utansa da Hamdi’nin müdürü olduğu işyerinde çalışması için ettiği teklifi kabul eder. Rasim yeni işindeki odasında yaşı ilerlemiş Raif Efendi adlı sessiz, sakin bir adamla çalışacaktır. Hemen hemen hiç konuşmayan, verilen işleri titizlikle yapan Raif efendi, boş vakitlerinde de çekmecesindeki kitabı okumaktadır. Bu Raif Efendi’nin içine kapanık, melankolik hali Rasim’in merakını celbeder. Raif Efendi'nin hastalanıp işe gelmediği bir gün yapılacak bir çevirinin ona ulaştırılması gerektiğinden Rasim, Raif , şirketin Almanca çeviri işlerini yapan Raif Efendi'nin evinin yolunu tutmasıyla kafasındaki soru işaretlerine cevap bulacaktır. Rasim’in Raif Efendi’nin evinde karşılaştığı manzara onun neden böyle içine kapanık olduğu göstermektedir. Bu garip yaşlı adam oldukça kendisini sevmeyen karısıyla mutsuz bir evliliğe hapsolmuştur. Onun üç kuruşluk maaşına bağlı bu kalabalık evde saygı görmemekte, hayatının her alanında başkalarının yönlendirmesi hareket etmekte, kendi isteklerini dile getirememektedir.

Raif bey çok hastadır ve yatağa düşmüştür. Rasim onun bu işe de gidemediği zor zamanlarında yanında olarak adeta eşi ve kızlarından daha yakın biri haline gelir. Ölümünün yaklaştığını anladığında, genç iş arkadaşından rica eder ofisteki çekmecesinden eşyalarını getirmesini ve kara kaplı defterini bulup yakmasını ister. Rasim defteri yakacağına söz verir. Bundan sonra kitap Raif Efendi’nin defterine aldığı notlar üzerinden devam eder. Raif, genç yaşında da içine kapanık ve oldukça yalnızdır. Hayatta tek dostu kitaplarıdır. Babası bir sabun fabrikası işletmektedir ve Raif'in sabunculuğu öğrenebilmesi için onu Almanya'ya yollar. Raif Efendi, Almanya'ya vardığında bir sabun fabrikasında işe başlar. Zamanla fabrikaya gidişi azalır. Bunun yerine kendini şehrin sanat dünyasına ve güzelliklerine kaptırır. Her gün parkları, sergileri ve Almanya'nın çeşitli yerlerini sabahtan akşama kadar gezer. Bir gün bir sergide Kürk Mantolu Madonna tablosu ile taşınır. Tabloya adeta vuruluan Raif, o gün ve devamında serginin açılışından kapanışına kadar tabloyu seyreder. Kürk Mantolu Madonna onu çok etkilemiştir. Yine Kürk Mantolu Madonna'yı seyre daldığı günlerden birinde, bir kadın yanaşır ve tablo kadını birine benzetip benzetmediğini sorar. Raif Efendi utangaç olduğu için kadının yüzüne bakamadan onu annesine benzettiğini

Raif Efendi, daha sonra o gün sergide konuştuğu kürk mantolu kadına sokakta rastlar. Ertesi gün, kadını tekrar görebilme umuduyla aynı yerde onu beklemeye bekler ve hakikaten onu görür. Kadını Atlantis adlı bir gece kulübüne kadar takip eder. Kulübe girdiğinde, Kürk Mantolu Madonna’nın keman çalıp şarkı söylediğine şahit olur. Şarkısı bitince kadın Raif Efendi'nin masasına oturur ve kendini, Maria Puder olarak tanıtır. Kürk Mantolu Madonna resmi onun otoportresidir. O günden sonra Maria Puder ve Raif Efendi arasında samimi bir arkadaşlık başlar. Maria Puder'in her fırsatta ondan herhangi bir beklentisi olmaması gerektiğini, hiçbir erkeğe bağlanıp aşık olamadığını belirtir ama Raif Efendi’nin elinden bir şey gelmez ve ona sırılsıklam aşık olur. Her gün buluşup botanik parkları, sergileri, bahçeleri gezerler. Sonunda Maria Puder de Raif Efendi'ye aşık olduğunu itiraf eder. Fakat her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi onların mutlulukları da sona gelmiştir. Bir gün Raif Efendi, babasının öldüğü, gelip fabrikanın başına geçmesi gerektiğine dair bir telgraf alır. Raif Efendi, işlerini düzene soktuğunda Maria Puder'i de yanına aldırmak üzere Türkiye'ye döner.

Bir süre mektuplaşırlar fakat birdenbire Maria'dan gelen mektuplar kesilir. Raif Efendi, senelerce ondan habersiz yaşar ve eski içine kapanık haline geri döner. Marianın mektupların kesilmesinden on yıl sonra sokakta iki kişiyle karşılaşır. Bunlardan biri Berlindeki pansiyonun sahibi Frau van Tiedemanndır. Raif Efendi o adamdan Marianın hamile olduğunu, bunu kendisine söylemediğini ve doğum sırasında öldüğünü öğrenir. Hatta o adamın yanındaki çocuk da Marianın ve kendisinin çocuğudur. Ancak Frau von Tiedemann kızı da alır ve trene binerek Bağdata doğru hareket eder. KİTAPTAKİ ANA KARAKTERLER Raif Efendi: Romanın asıl kahramandır. Raif Efendi kendi halinde, sessiz, sakin, ahlaklı ve sıkıntılarını başkalarını hissettirmeyen içine kapanık biridir. Bu halinin altında esas olarak yıllar önce kaybettiği sevdası yatmaktadır. Maria Puder: Raif'in tutkulu bir aşkla bağlandığı kadındır. Berlin'de bir kulüpte şarkıcıdır. Çalıştığı ortamın etkisiyle erkeklere ve aşka olan güvenini yitirmiş ve genç yaşına rağmen ruhen yıpranmıştır. Artık İnsanları sevemez hale gelmiştir. Ta ki Raif ile tanışana kadar. Raif'in karakterini ve tutkusunu gördükçe aşka yeniden inanır. İçindeki güçlü ve tutkulu kadın ortaya çıkar. Aşkını her şeyiyle yaşamak ister. Gerçekten de ‘Kürk Mantolu Madonna’dır o.

Rasim: Raif'in memuriyet yaptığı şirketten iş arkadaşı. Raif'in sessizliği dikkatini çeker ve onu tanıdıkça sessizliğini ve hikayesini öğrenmeye çalışır. KÜRK MANTOLU MADONNA HAKKINDA SORULAR Bu bölümü özellikle kitaba dair sınav olacak öğrencilere ve kitapla ilgili hızlıca kısa bilgilere ulaşmak isteyenler için hazırladık. Romanın ana fikri, yayım tarihi, türü, karakterleri, romanda gerçekleşen olaylarla ilgili detayları bu bölümde soru cevap formunda öğrenebilirsiniz. Kitabın ana fikri nedir?

Kürk Mantolu Madonna romanı farklı şekillerde yorumlanabilir. Kitaptan alınabilecek fikirlerden öne çıkanı ön yargıların hayata olan etkisidir. Rasim, Raif efendiyi ilk tanıdığında onun hakkında ön yargılı bir tutum takınmış ama defterde okudukları bu sessiz adamın içinde ne fırtınaların koptuğunu, gönlündeki kara sevda acısını ortaya çıkarmıştır. Bu yüzden Rasim onu geç tanımasının pişmanlığını da yaşamıştır. Raif Efendi mektupların kesilmesi sonrası önyargılı davranıp Maria’nın onu terk ettiğini düşünmesi de sonuçları kötü olmuştur. O da yıllarca bunun pişmanlığını taşır Her iki durumda da önyargı nedeni ile karşısındaki konusunda kolay hükümler verip sonrasında bunun bedelini ağır ödeme durumu vardır.

Bununla bağlantı diğer nokta da şudur: Dışarıdan ne kadar sıradan gözükürse gözüksün insanların iç dünyası basit değildir. Onları yakından tanımadan insanların iç dünyalarındaki derinlikleri bilemeyiz. Ne zaman, nerede yayımlanmıştır?

Kürk Mantolu Madonna ilk olarak Hakikat gazetesinde 18 Aralık 1940-8 Şubat 1941 tarihleri arasında 48 bölümlük bir tefrika roman olarak Büyük Hikaye adıyla yayımlanmıştır. Sabahattin Ali daha sonra askerdeyken romanı tekrar kaleme almış ve bu unutulmaz eser ilk olarak 1943 yılında İstanbul’da Remzi Kaitabevi tarafından basılmıştır. Kaç Sayfadır?

Kitabın ilk baskısı 177 sayfadır. 1943 günümüze kadar pek çok yayınevi tarafından pek çok kez basılmıştır ki doğal olarak bu baskılar arasında sayfa sayısı farkları vardır. Nerede geçiyor?

Geçmiş ve şimdiki zaman olarak iki ayrı zamanda iki ayrı öyküden oluşan Kürk Mantolu Madonna temel olarak da iki mekanda geçmektedir. Raif Efendi’nin yaşlılık zamanı gördüğümüz bölüm Ankara, gençliğini gördüğümüz bölüm ise Almanya’nın başenti Berlin’de geçmektedir. Gençlik bölümünün küçük bir kısmında Havran da vardır.

Romanının türü nedir?

Kürk Mantolu Madonna bir aşk romanıdır. Kitap hangi bakış açısı ile yazılmıştır?

Kahramanın bakış açısı ile yazılmıştır. Başlangıç Rasim’in bakış açısından, Rasim’in okuduğu Raif efendinin notları da Raif Efendi’nin bakış açısından anlatılmıştır. Rasim ile Raif Efendi nasıl yakınlaştı?

Raif Efendinin rahatsızlığı nedeniyle uzun süre işe gelememesi ve Rasim'in onun evine evrak götürüp getirmesi vesilesiyle yakınlaştılar. Raif Efendi, defterinde geçen anılarda kaç yaşındaydı.

24 yaşındaydı. Raif Efendi neden Almanya’ya gitti?

Sabun imal eden babası, oğlunu işi öğrenmesi için gönderdi. Raif Efendinin babasıyla ilişkisi nasıldı? Babasının vefatı ona ne hissettirdi?

Raif efendi için babası adeta yok gibiydi. Babalık onu için soyut bir kavramdı. Çocuklarına hitap etmeyen, soğuk ve sert biri olarak görüyordu. Boşluğunu değil yokluğunu hissedeceğini ifade etmiştir. Raif Efendi ve Kürk Mantolu Madonna nasıl tanıştılar?

Berlin’de bir resim galerisinde, Kürk Mantolu bir kadının portresinin önünde tanıştılar.