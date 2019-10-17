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Kurşun 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Engin Altan Düzyatan'ın dizisi Kurşun ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 17.10.2019 23:42 | Son Güncelleme

Kurşun dizisinin 1. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerde oynadığı iddialı dizisi Kurşun ekrana gelmek için gün sayıyor. Peki Kurşun dizisi ne zaman başlıyor? Kurşun'un oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Kurşun 1. bölüm fragmanı ve yayın tarihi.

Proje tasarımını ve yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı, FOX’un yeni ve iddialı dizisi Kurşun'un 1. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerde oynadığı Kurşun ilk bölümüyle 23 Ekim Çarşamba akşamı ekranda olacak.

Dizinin başrollerinden Engin Altan Düzyatan ile Burçin Terzioğlu’nun yer aldığı afiş, sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Tutkulu bir aşk yaşayacak Orhan (Engin Altan Düzyatan) ve Leyla’nın (Burçin Terzioğlu) afişe de yansıyan uyumları büyük beğeni topladı.

kursun afişs

Çekimleri son hız devam eden ve 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşacak dizisin kadrosunda; Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor, dizinin yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel üstleniyor, senaryosunu ise Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar kaleme alıyor.

Kurşun (4)

KURŞUN GENEL KONUSU NEDİR?
“Kurşun”, 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Kurşun (3)

“Kurşun” dönemin renkli kıyafetleri ve başrol oyuncularının yeni imajları ile çok konuşulacak.
Kurşun (1)

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