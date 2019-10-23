Kurşun dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Engin Altan Düzyatan Savcı Orhan rolünde! Kurşun 1. bölüm yeni fragmanı izle!

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de ilk bölümüyle Fox TV ekranlarında olacak. İŞTE KURŞUN'UN HAZIRLIK SÜRECİ

Proje tasarımını ve yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, Most Production imzalı, FOX’un yeni dizisi “Kurşun”, hazırlık ve tasarım sürecine ait detayları, prodüksiyondaki şaşırtıcı rakamları ile de çok konuşulacak. TASARIM SÜRECİ BİR YIL ÖNCE BAŞLADI

Tasarım süreci 1 yıl öncesine dayanan projenin prodüksiyon aşamasında, 100 kişilik sanat ve dekor ekibi 4 ay boyunca titizlikle çalıştı. 15 kişilik kostüm ekibi, 3 ay gibi kısa sürede tasarımını da yaptıkları 2000 parça kıyafetin dikimini gerçekleştirdi.



3000 metre karelik alanda 70’ler dokusundaki mahallenin yapımı için 3,5 ton boya, 6 bin demir profil, 1000 metre kumaş, 40 metreküp ahşap kullanıldı. Dizi için 1970‘lere ait yüzlerce film izlenip bir çok arşiv araştırmaları gerçekleştirildi.

Konusunda uzman danışmalar eşliğinde Türk dizilerinden daha önce kullanılmayan CGI efekt tasarımları yapıldı. Kamera arkasında yaşanan heyecan verici ve merak uyandıran diğer detayları ise projenin tasarım ve yapımcılığını üstlenen Gül Oğuz şöyle anlattı: “Kıyısından da olsa yakaladığım bir dönem 70’ler. Dönemin renkli atmosferine bir şekilde tanık olduğum için bu yılların samimiyetini, kendine has dokusunu güçlü bir hikaye ile ekrana taşımak istedim. Var olan projelerden daha farklı bir soluk getireceğini düşünüyorum. Geçtiği dönem, kostümler ve o yılların canlı renkleri ile bu farkın izleyiciyi cezbedeceğini,nkarşılığını bulacağını tahmin ediyorum.” İstanbul’un 1970’li yıllarına ışık tutan “Kurşun”, adalet arayan Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) isimli bir savcının, kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’le (Burçin Terzioğlu) birlikte verdikleri mücadeleyi ekrana getirecek. Kahramanlarımız adaletin peşinden koşarken bizler ekranlarımızın başında bir ülkenin özgür, çılgın, umutlu gençliğinin kavgayla, siyasetle, aşkla ve müzikle büyüyüp kabadayılıktan mafyaya, rocktan arabeske, köylerden şehirlere, şehirlerden başka yeni bir ülkeye dönüşmesini izleyeceğiz.

“Kurşun”, ilk bölümü ile Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta. KURŞUN 1. BÖLÜM 1. FRAGMANI Çekimleri son hız devam eden ve 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşacak dizisin kadrosunda; Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor, dizinin yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel üstleniyor, senaryosunu ise Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar kaleme alıyor. KURŞUN GENEL KONUSU NEDİR?

Hayatı boyunda adalete inanmış ve adaletin peşinden gitmiş olan Cumhuriyet Savcısı Orhan Atmaca, büyük bir davanın peşinden gitmeye karar verir. Mebus oğlunu, cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldırır. Fakat bu dava, daha önce baktığı davalara pek benzemez. Bu davanın başlangıcında araştırmacı gazeteci Leyla Devrim ile yolları kesişir. Savcı Orhan Atmaca gibi o da bu cinayetin arkasından gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmaktadır. Aynı olay, iki karakteri yan yana getirir. Savcı Orhan Atmaca’nın davadan çekilmesini isteyen karanlık dünyanın insanları, onu mahkemeden vazgeçirmek için ellerinden geleni ardına koymamaya kararlıdırlar. Fakat Orhan Atmaca, ne olursa olsun, adaletin yerini bulması, suçlunun hak ettiği cezayı çekmesi için direnecektir.

Leyla Devrim ise, kimsenin görmediğini, kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları sorarak, Orhan Atmaca ile aynı yoldan yürümeye kararlıdır. İşin arkasındaki karanlık dünya Orhan Atmaca’yı sevdikleriyle, hayatıyla tehdit ederken Orhan Atmaca’nın önünde iki seçenek vardır. Sonuna kadar adaletin peşinden gitmek ya da diğer herkes gibi saklanmak ve davadan kaçmak. Bu keskin viraj, Orhan Atmaca’nın, Leyla Devrim’in ve etrafındaki tüm insanların hayatlarını geri dönülmez biçimde değiştirecektir. BURÇİN TERZİOĞLU GAZETECİ LEYLA ROLÜNÜ ANLATTI

Makyajı, kostümü, saçı ve stylingi ile 70’li yıllara geri dönen Burçin Terzioğlu, Kurşun dizisindeki yeni karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dönem dizisi olan Kurşun'da güçlü bir gazeteciyi oynamanın kendisine çok cazip geldiğini belirten Burçin Terzioğlu, 70’li yılların haber ve fotoğraflarını inceleyerek ön hazırlık yaptığını söyledi. Leyla karakterinin kendisini heyecanlandırdığını ifade eden başarılı oyuncu, rolünü ise şöyle anlattı: “70’li yılların Türkiye’sinde kendini dürüst ve gerçek haberler yapmaya adamış, ailesinin içinde yaşadığı tüm çıkmazlar ve acımasızlıklara rağmen direnmiş, gücünü hiç kaybetmemiş, yanlış yollara sapmamış ve bunun mücadelesini verirken hep yalnız kalmış, tek başına savaşmış, korkularından aşık bile olamamış genç bir gazeteci Leyla Devrim. Çözülemez sorunlar karşısında koruyabildiği cesareti ve dirayeti karakteri, renkli ve tutkulu bir hale getiriyor. Dönemin sıkıntılı zamanlarını anlatma şekli, adaleti savunurken verdiği savaşın içindeki kısmi yenilgilere bakışı senaryoda çok gerçekçi anlatılmış. Bu da Leyla’yı sevmemde büyük etki sağladı.”

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURŞUN'DA HANGİ ROLDE?

Kurşun”nda adalet arayan gözü kara savcı Orhan Atmaca’yı canlandıran Engin Altan Düzyatan yeni rolünü ve geçirdiği hazırlık sürecini anlattı. Başarılı oyuncuyu hikayede en çok etkileyen şey; Hayata tertemiz bir bakış açısındayken, Orhan’ın kaderin karşısına çıkardıklarıyla çok farklı bir yöne ilerlemesi ve kaçınılmaz değişimi oldu. Saçından favorilerine, kostümünden bıyığına kadar çok farklı bir görünümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Düzyatan, Orhan’ı bu şekilde tarif ediyor: “Orhan idealist, kendini adalete adamış ve adaleti hayatının en üst noktasına taşımış başarılı bir savcı. Geçmişten gelen kusurlarıyla uğraşan Orhan için annesi ve kız kardeşi, adalet kadar hayatının vazgeçilmezleri. Gece alemini ve o çevreyi çok iyi bilmesine rağmen uzak durmayı tercih eden Orhan, mahalle kültürünü de eğitimini de beraber almış, adaletin peşinde koşan genç bir adam.” Tüm hazırlık süreçlerinin sancılı bir süreç olduğuna dikkat çeken oyuncu role nasıl hazırlandığını ise şöyle anlatıyor: “Hazırlık süreçlerinin hepsi zordur. Çünkü yepyeni bir karakterle tanışırsınız ve o karakterle aranızdaki bağları kurmak, o karakterleri vücudunuza nasıl yerleştireceğinizi bulmak hiç kolay bir süreç değil. Bu süreçte tabi ki yalnız değildim. Oyuncu arkadaşlarımla, özellikle yapımcıyla ve yazarlarla birlikte geçirdiğimiz vakit, karakteri daha iyi anlamama çok yardımcı oldu.