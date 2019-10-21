Kurşun dizisi ne zaman başlıyor? Kurşun için İstanbul sokaklarından ilginç tanıtım

Proje tasarımını ve yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı, FOX’un merakla beklenen dizisi 'Kurşun'un tanıtımı için geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da dikkat çekici bir aktivite gerçekleştirildi.

İstanbul’un kalabalık meydanlarında, 'Kurşun' dizisinin tanıtımının ve 70’li yıllara ait haberlerin yer aldığı gazetelerin dağıtımı yapıldı. 'Kurşun'un 70’li yıllarda geçmesi sebebiyle gazete dağıtımı için sokağa çıkan ekip, o yıllardaki gibi gazeteleri "yazıyor yazıyor" diyerek dağıttı. Dizi için yapılan bu tanıtım halk tarafından çok ilgi gördü. Kimi gazeteyi alıp okurken, kimisi de gazete ile fotoğraflar çekip sosyal medya sayfalarında paylaştı.

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de ilk bölümüyle FOX’ta.





