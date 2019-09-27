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Kurşun dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Kurşun oyuncularından çarpıcı kareler

DİZİ HABERLERİ  | 27.09.2019 20:56 | Son Güncelleme

Kurşun dizisinin yayın tarihi belli oldu. Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerde oynadığı iddialı dizisi Kurşun'dan renkli kareler paylaşıldı. Proje tasarımını ve yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı, FOX’un izleyici ile buluşmak için gün sayan dizisi “Kurşun”un oyuncuları objektif karşısına geçti.

Kurşun dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Kurşun oyuncularından çarpıcı kareler

Eğlenceli anların objektiflere de yansıdığı çekimlerden paylaşılan kareler büyük ilgi çekti. 70’li yılların birbirinden şık kostüm ve aksesuarları ile objektif karşısına geçen oyuncular, verdikleri pozlarla göz kamaştırdılar.

Kurşun (4)
Dizinin anlatıldığı dönemin renkli atmosferi fotoğraflara yansırken; özel styling çalışması yapılan oyuncular, yeni imajlarıyla çok konuşulacak.

Kurşun (1)

“Kurşun”, 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Kurşun (3)

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU
Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.

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