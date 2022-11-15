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Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Necati Şaşmaz açıkladı

15.11.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. Hala izleyenlerin olduğu Kurtlar Vadisi dizisinin başrolünde ünlü oyuncu Necati Şaşmaz 'Polat Alemdar' rolüyle yer alıyordu. Şaşmaz uzun süredir ekranlardan uzak olan Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlandığını açıkladı. Peki, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Necati Şaşmaz açıkladı

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Polat Alemdar' roliyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk oldu. Ünlü oyuncu Şaşmaz, Kurtlar Vadisi hakkında gelen soruları yanıtları. Necati Şaşmaz dizinin hayranlarını sevindirecek haberi verdi.

KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni yılla birlikte Kurtlar Vadisi için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi. Ünlü oyuncu, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerini kullandı.

KURTLAR VADİSİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yurt dışında KGT adına birçok başarılı operasyonda bulunan Ali Candan; en son Kosova'da iken emrinde olduğu Aslan Akbey tarafından yurda çağrılmış ve kendisine en kritik görev olan Kurtlar Vadisi Operasyonu görevi verilmiştir. Bu görevdeki amaç; mafyanın en tepesindeki güç olan ve Mehmet Karahanlı'nın baron olduğu Kurtlar Konseyi'nin çökertilmesidir. Bu görev hiç kolay değildir ve Kurtlar Konseyi çok güçlüdür. Öyle ki konsey, Türkiye'nin yıllık milli gelirinin yarısı kadar bir paraya hükmetmektedir.

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