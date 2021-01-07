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Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ilgili flaş iddia! Show TV'de mi yayınlanacak?

07.01.2021 01:08 | Son Güncelleme:
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Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ilgili flaş iddia! Show TV'de mi yayınlanacak?

Kurtlar Vadisi dizisinin Kurtlar Vadisi Kaos adıyla yeniden ekranlara döneceği haberi sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Dizinin geri döneceği haberleri hayranlarını heyecanlandırırken yeni bir gelişme yaşandı.

Bir dönemin en çok takip edilen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin Show TV'de yeniden yayınlanacağı iddia edilmişti.

Sosyal medyanın gündemine gelen ve bir süredir konuşulan konuyla ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Dizinin Show TV'de yayınlanacağı şeklindeki söylentiye ise bir yanıt geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Kurtlar Vadisi dizisinin Show TV için çekileceği ile ilgili bir takım iddialar üzerine konuyu kanal yönetimine sorduğunu ifade eden bir mesaj yayınladı. Altuntaş paylaşımında "Geçen hafta sonundan beri Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin Show TV'de şubat ayında ekrana döneceği iddiası sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Necati Şaşmaz'ın konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na verdiği bir röportaj da bu iddiaya dayanak olarak gösteriliyor. Ancak röportajın 2017 yılına ait olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Show TV yönetimi Kurtlar Vadisi dizisi için hiçbir görüşme yapmadıklarını, yakın zamanda yayına girecek tek dizilerinin Kırmızı Kamyon olduğunu açıkladı" ifadelerini kullandı.

2021 yılının şubat ayında Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayına başlaması ile ilgili olarak Pana Film'den de resmi bir açıklama gelmedi.

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