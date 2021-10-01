Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey rolüyle tanınmıştı! Ünlü oyuncu Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı!

Bir dönem Türk televizyonlarında fırtına gibi esen, reyting rekorlarını alt üst eden Kurtlar Vadisi, karakterleriyle de hafızalara kazındı. Polat Alemdar’ın Memati’den sonra en çok güvendiği adamı Abdülhey farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çekti. Peki Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban’ın asıl mesleğini biliyor musunuz? Duyunca “nereden nereye gelmiş” demeden edemeyeceksiniz.

KURTLAR VADİSİ’NİN ABDÜLHEY’İNİN GERÇEK MESLEĞİ NE?

22 Ocak 1975’te Elazığ’da dünyaya gelen Kenan Çoban, Kurtlar Vadisi’nde Abdülhey karakteriyle en uzun dizide yer alan isimlerden biri oldu. Abdülhey karakteri ile dizilerin aranan ismi haline gelen Kenan Çoban son olarak ise ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer aldı. Çoban oyunculuk yapmadan önce ise Antalya ve Ankara’da spor işletmeciliği yapmıştır. Verdiği bir röportajda “yapmadığım iş kalmadı” diyen oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

“Ticaret lisesi mezunuyum, muhasebecilik yaptım, çaycılık yaptım, boyacılık yaptım, ticaret yaptım... Ömrüm boyunca çalıştım. Aldığım her yevmiye ile kalabalık sofralara oturduk, ekmeğimizi muhabbetimizi bölüştük. Oyuncu olmak hiç aklıma gelmezdi. Çok içe dönük ve utangaç biriyim. Bir gün oyuncu olmayı, kameraların önünde olmayı bırakın, bana kalsa göz önünde olmayı tercih etmezdim. Ama takdiri ilahi, kaderimiz böyle yazılmış. Çok şükür bundan da şikayetçi değilim, çok da güzel bir kader. İnsanların sizi tanıması, sevmesi, sizinle iletişim kurması, size dertlerini, sevgilerini anlatması çok güzel.”

İLK EVLİLİĞİ EPEY OLAYLIYDI

Kenan Çoban, ilk evliliğini 2011 yılında Dilek Özkan ile yaptı. Kenan Çoban, 5 ay evli kaldığı Özkan’a tazminat davası açarak düğün masraflarını geri istemişti. Kenan Çoban ikinci evliliğini 2017 yılında Helin Nazlı Çoban ile yaptı.

KENAN ÇOBAN’IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2015-2020 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Fahri) (TV Dizisi)

2014 – Beyaz Karanfil (Zülfü) (TV Dizisi)

2014 – Nizama Adanmış Ruhlar (TV Dizisi)

2010 – Kurtlar Vadisi Filistin (Abdülhey) (Sinema Filmi)

2010 – Halil İbrahim Sofrası (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu (Abdülhey) (TV Dizisi)

2007 – Ayrılık (Kerem) (TV Dizisi)

2005 – Kurtlar Vadisi Irak (Abdülhey) (Sinema Filmi)

2003 – Kurtlar Vadisi (Abdülhey) (TV Dizisi)

