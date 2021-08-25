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Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi'yi oynuyordu! İşte Fatma Büşra Ayaydın'ın değişimi

25.08.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon dizisi tarihine adını altın harflerle yazdıran Kurtlar Vadisi, karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Bu karakterlerden biri de Çakır’ın kızı Selvi’yi oynayan Fatma Büşra Ayaydın. İşte başarılı oyuncunun yıllar içindeki değişimi…

Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi'yi oynuyordu! İşte Fatma Büşra Ayaydın'ın değişimi

Yayımlandığı her bölümüyle döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihinde en sevilen diziler arasına girmeyi başardı. Dizideki karakterler başrolden, yan rollere kadar çok sevildi. Ama bir isim var ki dizide öldüğünde, halk onun için cenaze törenleri düzenleyip, helvalar dağıttı. Bu isim Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Çakır’dan başkası değildi. Şu sıralar ise Çakır’ın kızı Selvi’yi canlandıran Fatma Büşra Ayaydın gündem oldu. İşte Ayaydın’ın büyük değişimi…

ÇAKIR’IN KIZI SELVİ’Yİ OYNAYAN FATMA BÜŞRA AYAYDIN’IN DEĞİŞİMİ

26 yaşındaki Fatma Büşra Ayaydın, Kurtlar Vadisi dizisine Çakır’ın kızı olarak girmişti. Başarılı oyuncu, radikal bir kararla tesettüre girdi. Ayaydın, tesettüre girmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Ben Allah için çok sevdiğim bir şeyden vazgeçtim, Allah da bana bunun meyvesini bu şekilde verdi. 'Bana bu mesleği kimse bıraktıramaz' demiştim ama iyi ki büyük konuşmuşum. Hiçbir şeye bir gecede karar vermediğini söyleyen Ayaydın, 'Namaz kıldığım duyulduğunda sanat camiasında tepkilerle karşılaştım. 'Oyunculuk yapıyorsun ama namaz nasıl kılabiliyorsun ne alaka? Niye bir tarafı seçmiyorsun?' şeklinde söylemler oldu. Bunlar da bana tokat gibi çarptı. Bu tür durumlarda gri diye bir şey yoktur. Ya siyahı seçmelisin ya beyazı.”

Tek amacının Allah'ın rızasını kazanmak olduğunun altını çizen Ayaydın, “O'na inandığınız ve güvendiğiniz zaman hiç aklınıza gelmeyecek kapılar açılıyor. Ben ölümü hatırladıkça Allah'ın izniyle bu yoldan sapmayacağımı düşündüm. Benim tek bir amacım vardı, o da Allah'ın rızasını kazanabilmek. Ölmeden önce en azından Allah'ın farzını yerine getirebilmek. Başka hiçbir şey düşünmedim.” sözleriyle takdir topladı.

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İşte Fatma Büşra Ayaydın’ın son hali:

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FATMA BÜŞRA AYAYDIN KİMDİR?

Fatma Büşra Ayaydın, 27 Ekim 1994 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Fatma Büşra Ayaydın, Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır'ın kızı Selvi karakterini canlandırmıştı.

Ekranların en uzun soluklu ve sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır karakterini kızı Selvi'yi canlandırarak adını duyuran ve sonrasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Fatma Büşra Ayaydın, 5 yıl önce tesettüre girdi. YouTube kanalında yayınlanan Son 33 programına konuk olan Fatma Büşra Apaydın, tesettüre girme sürecinden bahsetti. Fatma Büşra Ayaydın genç yaşta birçok başarılı dizide rol almıştı.

Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi'yi oynuyordu! İşte Fatma Büşra Ayaydın'ın değişimi

Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi'yi oynuyordu! İşte Fatma Büşra Ayaydın'ın değişimi

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