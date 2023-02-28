Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın en güvendiği isimdi! Abdülhey’in son halini görenler gözlerine inanamadı

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın sağ kolu olan Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Abdülhey olarak hafızalarımıza kazınan ünlü aktörü görenlerin ağzı açık kaldı.

Polat Alemdar’ın Memati’den sonra en çok güvendiği adamı Abdülhey, farklı tarzı ve sempatik tavırları ile gönüllere taht kurmuştu. Dizinin 30. bölümünde Polat Alemdar ile Abdülhey'in tanışması bir çakmak isteme sahnesiyle başlamıştı.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ‘Fahri’ karakterini canlandıran oyuncu TRT için çekilen Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisinin kadrosunda yer aldı.

Elazığ doğumlu Kenan Çoban, 22 Ocak 1975 yılında dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini Elazığ'da tamamlayan Çoban, Antalya ve Ankara'da spor işletmeciliği yaptı.

İlk televizyon deneyimini 'Kurtlar Vadisi' isimli dizide canlandırdığı 'Abdülhey 'rolüyle yaşayan başarılı oyuncu, bu diziyle tanındı.

2011 yılında ilk evliliğini Dilek Özkan ile yapan Kenan Çoban, 5 ay sonra boşandı. İkinci evliliğini ise 2017 yılında Helin Nazlı Çoban ile yaptı.



