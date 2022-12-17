MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle şaşkına çevirdi! Türkiye'yi terk etmişti...

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle şaşkına çevirdi! Türkiye'yi terk etmişti...

17.12.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

300 bölüm boyunca televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan efsane dizi Kurtlar Vadisi Pusu; Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban ve Çiğdem Batur gibi isimleri bir araya getirmişti. Kurtlar Vadisi Pusu'nun unutulmaz karakterlerinden 'Çeto'ya hayat veren ünlü oyuncu Şefik Onatoğlu, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. Yıllar önce Türkiye'yi terk eden Şefik Onatoğlu, son haliyle dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle şaşkına çevirdi! Türkiye'yi terk etmişti...

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinden sonra pek çok projede rol alan ancak 2013 yılından beri kameralardan uzak durmayı tercih eden Şefik Onatoğlu, yıllara meydan okuyor.

Aslen Mersinli olan Şefik Onatoğlu, 2007 yılında rol aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ekran yolculuğuna adım atmıştı.

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Sonrasında Muro ve Ağır Abi gibi filmlerde izleyiciyle buluşan Onatoğlu, dizi macerasına da hız kesmeden devam etti.

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

İŞTE SON HALİ

Evvel Zaman Hikayesi, Düşman Kardeşler, Firar, Böyle Bitmesin gibi dizilerde oynayan ünlü oyuncu, yaklaşık 10 yıldır herhangi bir projede rol almıyor.

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Türkiye'yi terk edip Almanya'ya yerleştiği konuşulan Şefik Onatoğlu, sık sık hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Onatoğlu'nun pozlarına ''Çeto Başkan özlettin kendini'' ve ''Abi hala karizmasın, herkesi gömeceksin'' gibi yorumlar yapılıyor.

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Şimdilerde 38 yaşında olan Şefik Onatoğlu, tiyatro kariyerini Avrupa'da sürdürüyor.

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son hali şaşırttı! Sosyal medyada yorum yağdıSon hali şaşırttı! Sosyal medyada yorum yağdı
Haftalık 450 bin dolar! Lüks villada keyif Haftalık 450 bin dolar! Lüks villada keyif
Açık açık sordu! "Bu kadar maddi imkansızlıklar içinde estetikleri nasıl yaptırdınız?" Açık açık sordu! "Bu kadar maddi imkansızlıklar içinde estetikleri nasıl yaptırdınız?"
Anahtar Kelimeler:
Gürkan Uygun Necati Şaşmaz Şefik Onatoğlu kurtlar vadisi kurtlar vadisi pusu Oyuncu ünlü oyuncu yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Akkaya’dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması!

YSK Başkanı Akkaya’dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması!

Motorine 1,75 TL zam! 4 kurum 2023 için en dikkat çeken tahmini yaptı

Motorine 1,75 TL zam! 4 kurum 2023 için en dikkat çeken tahmini yaptı

Hatayspor, hazırlık maçında Lazio’ya 5-2 kaybetti

Hatayspor, hazırlık maçında Lazio’ya 5-2 kaybetti

Levent Göktaş'ı getiren uçak İstanbul Havalimanı'na indi!

Levent Göktaş'ı getiren uçak İstanbul Havalimanı'na indi!

Zehra Güneş araya girdi ve ''Sakin ol ve sadece nefes al...''

Zehra Güneş araya girdi ve ''Sakin ol ve sadece nefes al...''

İkinci elde fiyatlar yükseldi! ‘Krizi fırsata çevirdik bunu inkar edemeyiz’

İkinci elde fiyatlar yükseldi! ‘Krizi fırsata çevirdik bunu inkar edemeyiz’

İlginizi Çekebilir

Kadın çalışanı ayağa kaldırıp cetvelle kalçasını tokatladı!

Kadın çalışanı ayağa kaldırıp cetvelle kalçasını tokatladı!

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.