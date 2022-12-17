Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle şaşkına çevirdi! Türkiye'yi terk etmişti...

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinden sonra pek çok projede rol alan ancak 2013 yılından beri kameralardan uzak durmayı tercih eden Şefik Onatoğlu, yıllara meydan okuyor.

Aslen Mersinli olan Şefik Onatoğlu, 2007 yılında rol aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ekran yolculuğuna adım atmıştı.

Sonrasında Muro ve Ağır Abi gibi filmlerde izleyiciyle buluşan Onatoğlu, dizi macerasına da hız kesmeden devam etti.

İŞTE SON HALİ

Evvel Zaman Hikayesi, Düşman Kardeşler, Firar, Böyle Bitmesin gibi dizilerde oynayan ünlü oyuncu, yaklaşık 10 yıldır herhangi bir projede rol almıyor.

Türkiye'yi terk edip Almanya'ya yerleştiği konuşulan Şefik Onatoğlu, sık sık hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Onatoğlu'nun pozlarına ''Çeto Başkan özlettin kendini'' ve ''Abi hala karizmasın, herkesi gömeceksin'' gibi yorumlar yapılıyor.

Şimdilerde 38 yaşında olan Şefik Onatoğlu, tiyatro kariyerini Avrupa'da sürdürüyor.



