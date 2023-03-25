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Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i olarak tanımıştık! Bakın daha önce hangi efsane dizide rol almış

25.03.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Deli Hikmet karakteri ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Erdem Ergüney daha önce kimsenin fark etmediği efsane dizide de rol almış. Ünlü oyuncu 1999-2002 yıllarına damga vuran dizide polis memuru karakteriyle karşımıza çıkmış.

Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i olarak tanımıştık! Bakın daha önce hangi efsane dizide rol almış

Bir dönemi etkisi altına alan Kurtlar Vadisi dizisinde Deli Hikmet rolünü canlandıran Erdem Ergüney'i aslında çok daha önce fenomen bir dizide izlemişiz.

Yağmur Ajans imzalı, başrollerini Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nın paylaştığı, 1999-2002 yılları arasında Kanal D'de yayımlanmış olan efsane dizide Erdem Ergüney de rol almış ancak kimse fark etmemiş.

yılan hikayesi

Dönemin fenomen dizisi Yılan Hikayesi'nde ünlü oyuncu polis memuru rolüne hayat vermiş.

yılan hikayesi 2

1970 yılında Denizli'de doğan Ergüney, İstanbul Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü bitirdi. Ayrıca İngiltere'de tiyatro üzerine yoğun bir eğitim aldı.

Erdem Ergüney 2

Yurt dışındaki oyunculuk eğitiminin ardından Türkiye'ye geri dönen Ergüney, bir dönem çeşitli okullarda tiyatro öğretmenliği de yaptı.

Erdem Ergüney 3

Kariyeri boyunca pek çok yapımda bulunan ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi'nin yanında Gülşen Abi, Tatlı Kaçıklar, Yılan Hikayesi ve Beyaz Karanfil gibi dizilerde de rol aldı.

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Erdem Ergüney, son olarak ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinde izleyicisinin karşısına çıktı.

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